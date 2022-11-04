刘鹤《人民日报》发长文：保持宏观经济稳定避免大起大落

中国国务院副总理刘鹤星期五（11月4日）在中共机关报《人民日报》发长文，呼吁要着力保持宏观经济稳定，并指经济运行会有周期波动，但要避免大起大落。

据《人民日报》报道，刘鹤在这篇题为《把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来》的逾6000字长文中，深入探讨中国当前经济面对的诸多挑战。

文章指出，在一个较长的历史时期内，保持宏观经济稳定和持续增长，对于全面建设社会主义现代化国家具有重要基础性作用。中共二十大报告提出，“把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来”。推动两者有机结合必须坚持稳中求进工作总基调。稳中求进是治国理政的重要原则，也是做好经济工作的方法论。

刘鹤在文章中提到，实施扩大内需战略是应对外部冲击、稳定经济运行的有效途径。

他强调“稳”是主基调、是基本盘，要稳住宏观经济大局，稳住产业链供应链完整性，稳住能源等初级产品供给，为积极进取奠定基础，为应对复杂局面和各种挑战增强底气。“进”是积极进取、有所作为，要在深化改革、优化要素配置、推进结构调整上迈出更大步伐。要坚持社会主义市场经济改革方向，从供需两端着手深化改革。

在谈及把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来的主要任务，刘鹤说，未来五年是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以经济建设为中心，坚持深化改革开放，找准实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革的有机结合点，系统有力精准施策，加快构建新发展格局，增强国内大循环内生动力和可靠性，提升国际循环质量和水平。

刘鹤强调，着力推动国内国际双循环相互促进。要有效挖掘内需潜力，构建全国统一大市场，破除妨碍国内大循环的各种障碍，尤其要重视在极端情况下，实现中等水平可循环。要坚持高水平对外开放，发挥好开放对拓展循环空间的作用，深度参与全球产业分工和合作，维护多元稳定的国际经济格局和经贸关系，与外部世界良性互动。继续扩大商品和要素流动型开放，吸引全球资金、技术、人才等优质要素和产品，打破外部对中国的围堵打压。

他指出，着力保持宏观经济稳定。经济运行会有周期波动，但要避免大起大落。在一个较长的历史时期内，保持宏观经济稳定和持续增长，对于全面建设社会主义现代化国家具有重要基础性作用。要加强和改善宏观调控，做好宏观政策跨周期设计和逆周期调节。要加强预期管理，提高宏观政策透明度、公信力和专业化水平，努力走在市场曲线前面。要发挥国家发展规划的战略导向作用，加强财政政策和货币政策协调配合，着力扩大内需，增强消费对经济发展的基础性作用和投资对优化供给结构的关键作用，持续释放现代化建设蕴藏的巨大消费和投资潜力。

刘鹤提及，着力提升产业链供应链韧性和安全水平。面对某些国家对中国脱钩断链企图，要在关系安全发展的领域加快补齐短板，特别是要补齐基础软件、核心硬件、基础原材料等突出短板，提升自主知识产权和替代接续能力，确保产业链供应链稳定畅通。要坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，巩固优势产业领先地位，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，构建优质高效的服务业新体系，加快发展数字经济，构建一批新的增长引擎。全球产业链供应链是重要的国际公共产品，中方愿与各国一道维护全球产业链供应链的安全稳定。

刘鹤并指出，着力防范化解系统性风险。经济金融领域重大风险根源在于供给和需求之间的严重失衡错位、循环不畅，防范化解风险是扩大内需战略和供给侧结构性改革的有机结合点。防范化解风险需要标本兼治。要加强宏观调控特别是需求侧管理，抓住主要风险点加大流动性注入和预期管理，处理好防范系统性风险和道德风险的关系。与此同时，要推进供给侧结构性改革，加快转变发展方式，提升治理能力，优化金融体系功能，改善资本和资源配置效率，促进科技、产业、金融良性循环，达到更高水平的供求平衡，使防范化解系统性风险建立在强劲健康的经济基本面之上。