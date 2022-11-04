中国准备采购巴西豆粕 以实现供应多元化

中国正准备从巴西进口豆粕，以将动物饲料原料来源多元化，缓解近期供应短缺和抑制通胀风险。

据彭博社星期五（11月4日）报道，几个月前北京方面批准后，交易商正在把第一批巴西豆粕出口到中国。尽管最初的规模可能很小，但此举代表北京又迈出一步，为农产品供应寻找新的来源，借以增强粮食安全。

做出这项决定前不久，中国刚向巴西玉米进口打开市场，势将进一步提振全球最大农产品出口国和最大大豆购买国之间的贸易。巴西是世界第二大豆粕出口国，仅次于阿根廷，在2021至22销售年度出口2025万吨。在此期间，中国仅从全球市场进口了6万吨。

中国通常不进口豆粕，而是从巴西和美国购买大量大豆，用于榨油，同时获取豆粕。今年早些时候采购量下降导致了豆粕短缺，部分省份价格创下历史新高。

根据中国海关网站最近公布的一份清单，中国已批准14家巴西豆粕交易商来完成运输，其中包括邦吉（Bunge Ltd.）、翱兰（Olam Group Ltd. ）和巴西农业合作社Coamo。这表明，当利润率可观时，中国可能会成为更大的豆粕买家。

据知情人士透露，至少有30个商家向巴西农业部申请了向中国出口豆粕的许可证，除了14家获批外，五家正在审核中，三家待审核，两家有问题待解决，三家已被拒，可能授权豆粕商总数很快就会超过20家。