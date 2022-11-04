港媒：许家印私产救恒大累计逾百亿人民币

中国恒大创办人许家印位于山顶布力径的一幢别墅被建银亚洲接管，据接近恒大的人士透露，山顶别墅被接管并非“私产第一滴血”，而是许家印处置私产偿债的系列动作之一，其累计处置私产为集团注资逾百亿元（人民币，下同）。

根据《星岛日报》报道，上述别墅的处置可追溯到去年10月，当时恒大“湖南湘阴项目”一笔票据到期，为缓解资金紧张，许家印便将该私人别墅抵押予债权人，以作为追加担保。约定的接管条件于11月满足，因此该票据债权人委讬建银亚洲接管别墅。

此前有港媒报道称，许家印去年抵押的三幢别墅中的其中一幢，被中国建设银行（亚洲）接管，证实许家印的债务危机未解决，也是他私产被接管的“第一滴血”。

《星岛日报》在报道中指出，此次处置别墅，为许家印自去年恒大陷入危机以来，不断处置个人资产偿债的系列动作之一，并非“私产第一滴血”。其于去年7月至11月期间，先后数次通过出售个人物业等方式筹集资金，用于恒大保交楼、还利息、兑理财、开工资等。

据统计，许家印处置私产偿债接近170亿元，在已经抵押或变卖的资产包中，包括有香港的三栋别墅、广州和深圳的豪宅、数架私人飞机以及私人藏品等，相关资产累计套现资金逾70亿元；此外，许家印更于去年下半年先后抵押及减持手头的恒大股权，回笼资金约76亿元。

此前报道称，许家印的山顶布力径10号B号屋遭建银亚洲接管，其实用面积约5000平方英尺，市值约7亿元。该别墅由源讯有限公司持有。去年10月19日，布力径10号B号屋获建行亚洲承造按揭，预料可以套现3亿元。