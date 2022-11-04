富士康与沙特财富基金合资生产电动汽车

沙特公共投资基金（PIF）和台湾富士康集团正推进在沙特生产电动汽车的计划，此举或有助于依赖石油沙特王国加快实现经济多元化。

据彭博社星期五（11月4日）报道，PIF发布声明称，沙特公共投资基金和富士康集团将组建一家名为Ceer的合资公司，从德国车企宝马获得零部件技术授权，面向沙特买家设计生产轿车和SUV等车型。第一款电动汽车预计2025年交付。

沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼在声明中称，“沙特阿拉伯不仅是要建立一个新的汽车品牌，还要创建一个新的行业和生态系统，以吸引国际和本地投资，为当地人才创造就业机会，使私营部门受益，并为沙特未来10年的国内生产总值（GDP）增长做出贡献”。

根据上述声明，沙特公共投资基金和富士康集团共同组建的合资公司将为沙特引入逾1亿5000万美元（下同，2亿1200万新元）的直接外国投资，创造多达3万个就业机会。此合作项目预计将在2034年时，为沙特GDP贡献80亿美元。

彭博社去年底最早报道，沙特公共投资基金和富士康集团有意共组合资公司生产电动汽车，包括从德国车企宝马获得零部件技术授权。

富士康集团是美国苹果公司的代工厂，过去两年致力于推动电动汽车研发和生产计划，将该计划视为未来发展新方向。富士康今年较早时耗资2亿3000万美元收购的俄亥俄洛德斯敦拖拉机车工厂，并在10月宣布与成立于2017年、总部位于洛杉矶的电动汽车初创公司INDIEV达成协议，在其收购的俄亥俄州工厂为其第一辆量产车制造原型车。