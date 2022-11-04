女事主无法作供 恒大前高层涉企图强奸案撤控

中国恒大集团香港公司前副总经理陈奋涉企图强奸女子案，星期五（11月4日）在香港高等法院提讯，控方庭上指女事主情绪严重受困扰，没有能力作供，控方因此不提证供起诉，法官遂撤销案件。

综合网媒“香港01”和《星岛日报》等报道，中国籍被告陈奋（37岁，商人），原被控一项企图强奸罪，指他2021年3月2日晚上企图强奸女子X 。

此案件4日于高等法院作公开提讯。法官张慧玲为保障公众及女事主利益，应控方要求颁布女事主匿名令。另外女事主因其精神状态，拒绝谈及痛苦及悲伤的情况，故没有能力作供，控方决定不提证供起诉陈奋，法官张慧玲遂撤销其罪名。

被告方在案件撤控后申请讼费，控方提出反对，法官张慧玲要求双方以书面形式提交陈词，结果或将以非公开的书面判词处理。

香港媒体引述消息人士报道，一名违反限聚令涉嫌参与九人饭局的时任恒大集团高层人员陈奋，2021年7月19日就他在饭局同一天涉嫌的企图强奸案，在香港出庭面控。

据香港《明报》报道，案件已押后至7月30日再审，被告获准以10万港元（1万8061新元）现金保释外出，其间不准离港，每星期须到警署报到两次。

香港警方早前在调查这起企图强奸案时，揭发上述饭局，参与者包括副保安局长区志光、入境处长区嘉宏及海关关长邓以海，一共有九人被票控。消息人士称，陈奋也参与了这个饭局。

香港01早前也报道，一名出席上述饭局的女子称，自己遭到同场的中国大陆民企高层强奸。据报道，这名高层为恒大香港一名陈姓高层，并引述消息人士称，警方3月4日到湾仔恒大中心拘捕陈姓男子。这名男子原本面对强奸控状，控状后来改成企图强奸。

香港媒体揭发与上述饭局有关的信息后，区志光、区嘉宏和邓以海均承认3月初出席饭局违反限聚令，而被票控。