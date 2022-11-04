台警大校长被爆与黑道出入豪宅招待所 内政部长下令彻查

台湾中央警察大学校长陈檡文被爆五年前与黑道分子出入豪宅招待所，内政部长徐国勇星期五（11月4日）上午第一时间下令政风处彻查。

综合中时新闻网和台湾《联合报》等报道，时代力量前立委黄国昌4日爆料收到检举显示，现任警大校长陈檡文在2017年担任警政委员时，由黑道送往台北市松勤街88号的豪宅招待所，还找来传播妹同欢。

台内政部说，这虽是五年多前发生的事情，部长徐国勇4日上午第一时间已下令政风处彻查，秉持勿枉勿纵精神，以厘清案情。

台内政部还说，两年多前曾有媒体披露，高阶警官涉入此招待所，当时徐国勇即已责成警政署彻查；当时警政署回报“查无不法”。现媒体报道另有现任高阶警官于五年多前也曾出入，徐国勇4日上午即已要求政风处调查。

黄国昌4日上午在脸书称，陈檡文接受黑道招待的时间是在2017年8月24日晚上，陈檡文抵达招待所门口后，绰号“鲈鳗”的天道盟芦洲角头林秉文先从副驾驶座下车，恭敬地帮后座的陈檡文开车门。陈檡文大摇大摆地走进招待所，林秉文、高利贷当铺老板林彦廷随侍在后，小弟及传播妹们也纷纷进入。

黄国昌质疑，这样的景象令人痛心，如此位高权重的高阶警官，竟然与操纵职棒打假球、经营赌场的黑道角头，在奢豪的招待所开趴同乐，虽然是五年前的事，但已明显跨越警纪红线，行径腐败至极。

林秉文是金星集团董事长，年轻时是出身芦洲的角头，近年因为替台湾男星澎恰恰处理上亿元债务声名大噪，10多年前林秉文卷入米迪亚暴龙队打假球案，被高院依诈欺取财罪判刑两年，随后他转往澳门赌业发展。

本月2日，林秉文因牵涉一笔一亿元的诈骗集团洗钱金流，2日在新北检指挥下，被刑事局逮捕。检警查扣7000多万新台币（下同，308万新元）现金，并将林秉文及其他10余名涉案共犯移送，检方讯后裁定300万新台币交保。

陈檡文承认确有此事，也是他约金星集团董事长林秉文见面，目的是替刑事局专案蒐集情资，但地点、时间是对方挑，聚会也只有几位朋友，非常单纯。

陈檡文说，他与林秉文在该次聚餐前就见过面，但是不熟，平时也没联络，后来因为本身是刑警出身，刑事局有专案需要打听中华统一促进党总裁“白狼”张安乐在大陆活动情资，专案人员抱着资料到他办公室求助，他想起林在澳门做生意，多少有些管道，才透过朋友联络林秉文，想藉由餐叙打听消息。

陈檡文强调自己从警30多都是干刑警，对道上人物多少会有些接触和认识，但绝对没有跨越红线，与林秉文见面也是工作需求。

陈檡文说，邀约是他提出，但见面地点是林秉文安排，可能是林秉文考量双方身份，才会约在隐密的会馆，自己当天也是被人载去，只认得林秉文，不清楚其他人身份，现场也没有传播妹作陪。