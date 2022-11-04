鄂尔多斯回应“救人为先”通告：预防隔离期间遇其他省市出现的问题

中共鄂尔多斯市委政法委员会星期四（11月3日）发布一则通告称，针对近期个别地区在防疫过程中暴露出的问题，鄂尔多斯市政法系统将汲取教训，无论任何时刻都将坚持生命至上、救人为先。“人性化通告”冲上热搜，鄂尔多斯市委宣传部星期五对此回应称，这则通告是为了提醒广大市民，针对居家隔离或集中隔离期间可能会遇到一些问题，防止遇到其他省市之前产生过的一些问题。

据“平安鄂尔多斯”微信公众号消息，上述通告说，针对近期国内个别地区在防疫过程中暴露出的问题，鄂尔多斯市政法系统将汲取教训，始终坚持人民至上、生命至上，坚决统筹做好我市疫情防控和保障人民群众生命健康、合法权益工作，进一步畅通救助机制，增强应急处置能力，切实维护隔离人员生命财产安全。

通告还援引《中华人民共和国刑法》、《民法典》相关法律规定称，民众有权采取措施自救，或及时紧急避险，但请谨记：在自救和避险时，不要损害他人生命。事后，政府会安排相关部门对事情过程进行回溯和研判，并提供必要的法律援助，依法依规处置。

通告发出之后，引发网民热议。不少网民对通告内容点赞，称赞其为“人性化通告”、“最有温度的通告”。鄂尔多斯市委宣传部相关负责人在回应媒体询问时表示，这则通告是市委政法委跟疫情防控指挥部沟通之后，然后进行发布的。

至于为何会发布这样一则通告，该负责人解释道：“通告是为了提醒广大市民，因为全市疫情防控形势也比较紧张，之前国内个别地区在隔离期间遇到过一些问题，为了防止遇到类似的问题，市里就提前想到预防一下，所以就发布了这样一则通告，让老百姓随时可以拨打电话进行救援。”

报道还提到，发布此次通告的鄂尔多斯市委政法委，其书记正是“网红书记”邢征。今年7月初，鄂尔多斯市委副书记、政法委书记、康巴什区委书记邢征在云致辞时来了一段说唱，迅速火遍全网。

甘肃省会兰州传出一名3岁男童在煤气中毒后，疑被小区防疫人员阻拦，错过最佳抢救时间死亡，引起网络舆论哗然。

当地官方星期四（11月3日）通报事故调查结果，承认事故处置过程中暴露救助机制不畅通、应急处置能力不强、工作僵化刻板的单位和干部，将对此严肃处理。

今年44岁的邢征,是内蒙古自治区12个盟市中最年轻的市(盟)委副书记，拥有英国牛津大学、英国伦敦政治经济学院的法学硕士和理学硕士学位。2020年10月，邢征由企转政，“空降”内蒙古，担任包头市委常委、市政府党组成员，2021年5月任鄂尔多斯市委副书记、政法委书记，一个月后兼任康巴什区委书记。