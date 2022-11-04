台军方“流用”海马斯火箭系统预算采购鱼叉导弹

美国售台29套“海马斯”多管火箭系统（HIMARS），首批装备订在2024年运交台湾，但台军方内部透露，由于海马斯系统经费支付美国过程中出现交付款项缓和的空档期，而向美采购鱼叉导弹海岸防卫系统急需付款，台陆军因此曾将海马斯系统一笔6.4亿新台币（下同，2800万新元）的预算经费，跨军种“流用支援”给海军鱼叉导弹海岸防卫系统付款使用。

据台湾《自由时报》星期五（11月4日）报道，根据台湾国防部最新送交立法院的台军今年度军事投资预算（公开部分）执行概况表证实，台陆军向美采购的“远程精准火力打击系统”，今年度编列预算为2.22亿新台币，但今年1月至6月的预算分配数却高达6.74亿新台币，预算执行数为6.73亿新台币。

台湾国防部在这笔预算项目中特别附注说明，指出这是因为海军“鱼叉导弹弹海岸防卫系统”案，归垫去年度“调控”预算6.43亿新台币。

台军方过去在处理庆富公司猎雷舰案时，曾因为跨军种预算的流用引发争议，这次又将陆军向美采购的“远程精准火力打击系统”的相关年度预算，跨军种流用支援给海军“鱼叉导弹海岸防卫系统”案使用，势必引发讨论。

美国售台29套海马斯多管火箭系统，将分两阶段交运台湾，首批11套订在2024年运交台湾，后续的18套及相关武器系统则会在2027年年底前运交台湾。

台军方人士说，与海马斯多管火箭系统一起售台的陆军战术导弹（ATACMS），为单体弹头型的M57弹，相当于Block IVA构型，射程可达约300公里。美国总计出售84枚给台湾。另外，售台“精准火箭”数量达到864枚，射程则达到70公里，大幅提升对大陆军方犯台的吓阻及反制战力。