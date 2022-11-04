港立法会前主席曾钰成：市场和高效政府结合 免被利益藩篱阻创造力

香港立法会前主席曾钰成星期五（11月4日）说，香港要做到“有为市场和高效政府的结合”，才能把握市场机遇，避免被利益藩篱阻碍社会的创造力。

根据《星岛日报》报道，曾钰成在当天举行的“后疫情时代香港新为机遇”灼见名家论坛中说，中国国家主席习近平7月1日访港时提出“四点希望”中指出“支持香港积极稳妥推动改革，要破除利益固化藩篱”，包括期望港府着力提高治理水平，不断增强发展动能，切实排解民生忧难以及共同维护和谐稳定。

他说，可见习近平主席认为旧有理念是存在问题的，但这次在《施政报告》却不太见到有这种改革。

曾钰成表示，政府要处理好与市场的关系，做到“有为市场和高效政府的结合”，才能把握市场机遇，避免被利益藩篱阻碍社会的创造力。他指《施政报告》中的第1部分“着力提高治理水平”不够明确，其中设立新的政府组织架构，只有提议成立香港投资管理有限公司。

此外，他对“共创明teen计划”感到失望，质疑是否靠这种“明哥派饭式”的方法，就可以解决贫穷问题。

香港立法会议员李浩然表示“世界变了，要主动出击”，创科企业的风险高，回报时间长，没有政策的扶持很难发展，因此政府不能再以旧有方式处理和商界的关系，大湾区城市之间要共同努力，才可以面对世界。