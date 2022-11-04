消息：美监管机构提前完成中资公司首轮现场审计

知情人士透露，美国审计官员提前完成了对中资公司的首轮现场审计工作，显示中美审计合作取得进展，以避免阿里巴巴和百胜中国等数百家中企从美国股市摘牌。

据彭博社星期五（11月4日）引述匿名知情人士报道，美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）数十名审计官员最快本周末离开香港，早于原定的11月中旬离境期。这些知情人士称，尽管中国监管机构要求删节特定信息，审计工作仍取得进展。

挟着纽约市场纳斯达克金龙中国指数上涨势头，香港股市恒生中企指数星期五（4日）一度上涨8.5%。纽约市场纳斯达克金龙中国指数星期四（3日）上涨逾3％。离岸人民币兑美元涨逾1％，追随股市升势。阿里巴巴股价在香港股市一度飙升21％，美团和腾讯股价涨幅均超过10％。

思睿集团合伙人洪灏说，如果美中审计纠纷得到解决，那么对股市，尤其是美国存托凭证（ADR）和科技股，肯定是利好的消息。这是这些股票表现良好的原因，尽管美联储立场鹰派且美国股市大跌；市场通常在抱有希望的情况下买进，在传出消息的情况下卖出。

不过，现在确定中概股是否已过关还为时尚早。知情人士说，PCAOB可能在未来几周就关键检查结果提交初步报告，或在内控和记录保存方面指出存在的不足或改善空间。

PCAOB发言人未回复在美国上班时间以外发送的电邮。中国证监会未立即回应置评请求。

其中一名知情人士说，现场审计工作结束后，中国证监会和PCAOB的官员将继续进行线上沟通。