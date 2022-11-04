中国据报拟取消国际客运航班熔断机制

知情人士透露，中国政府正拟定计划取消国际客运航班熔断机制，显示当局正设法减缓“动态清零”政策所带来的影响。

彭博社星期五（11月4日）引述匿名知情人士报道，中国国务院近期要求中国民用航空局牵头，联合相关部委，筹划取消两年多前因冠病疫情而设置的国际客运航班熔断机制。

在现行熔断机制下，航空公司的某些入境中国的航班会被暂时停飞一至两周，具体执行措施取决于航班落地后检出多少名冠病阳性乘客。香港已在7月份叫停类似机制。

知情人士称，今年年中，中国国务院曾要求相关部委按照国际航班分三阶段正常化的目标推进工作，取消航班熔断机制是其中一步。受边境防疫管控措施影响，中国事实上与世隔绝了数年。

朝正常化前进的第一步，是增加入境中国的国际航班数量，目前看似已在进行中。中国民航局上个月曾说，今年10月到明年3月末中国的国际客运航班将比去年同期增加逾一倍。东航和南航等中国航空公司都已表示打算增加国际航班数量。

现在重点似乎已转向了第二步，中国高层领导人近期要求监管机构起草一份放松熔断规定的行动计划。知情人士称，第三步是让民航业国际航班数量逐步恢复至疫情前的水平。目前尚不清楚这两步的实施时间表。

中国国务院和民航局未立即回复置评请求。