李克强下星期二起出席东亚峰会并对柬埔寨进行正式访问

中国国务院总理李克强将从下星期二（11月8日）出席东亚峰会，并对柬埔寨进行正式访问。

据中国外交部官网消息，中国外交部发言人赵立坚星期五（11月4日）宣布，应柬埔寨首相洪森邀请，中国国务院总理李克强将于11月8日至13日出席在柬埔寨金边举行的第25次中国—亚细安（中国称东盟）（10+1）领导人会议、第25次亚细安与中日韩（10+3）领导人会议和第17届东亚峰会（EAS）并对柬埔寨进行正式访问。

另据澎湃新闻报道，针对中国总理李克强访问柬埔寨的行程安排以及中方如何看待当前中柬关系的提问，中国外交部发言人赵立坚在4日例行记者会上说，中柬是友好邻邦和铁杆朋友，近年来中柬关系持续高位运行，中柬命运共同体建设取得丰硕成果，给两国人民带来了切实利益。

他指出，当前疫情延宕反复，世界经济复苏乏力，不稳定性和不确定性增加。中国将坚持维护世界和平，促进共同发展的外交政策宗旨，致力于推动构建人类命运共同体，坚持“亲、诚、惠、容”和与邻为善，以邻为伴的周边外交方针，继续深化同柬埔寨等周边国家的友好互信和利益融合。

赵立坚并称，此访期间，中国总理李克强将会见柬埔寨国王西哈莫尼，同柬埔寨首相洪森举行会谈。中方期待以此访为契机，同柬方加强治国理政经验交流，深化在农业、制造业、绿色经济、人文交流等领域合作，携手走好具有各自特色的现代化道路，共同丰富发展中国家走向现代化的路径，更好地惠及两国人民。

这是李克强在中国因暴发冠病实施防疫措施三年多来的首次外访。他曾在2019年11月对泰国进行正式访问并出席第22次中国—亚细安（10+1）领导人会议、第22次亚细安与中日韩（10+3）领导人会议和第14届东亚峰会（EAS）。

李克强上一次访问柬埔寨是在2018年1月，他当时对柬埔寨进行正式访问，并出席澜沧江—湄公河合作第二次领导人会议。