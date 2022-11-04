中国联通原总经理李国华被逮捕

中国联合网络通信集团有限公司原党组副书记、总经理李国华涉嫌受贿、滥用职权被逮捕。

中国最高人民检察院官网星期五（11月4日）发布公告称，李国华涉嫌受贿、滥用职权一案，由中国国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。中国最高检察日前依法以涉嫌受贿罪、滥用职权罪对李国华作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。

中共中央纪委国家监委网站9月30日曾通报，李国华因严重违纪违法，被开除中共党籍。官方指曾在邮政系统任职的李国华毫无纪法底线，“靠邮政吃邮政”。

李国华被指违规公款旅游、收受礼品礼金，接受可能影响公正执行公务的宴请；不按规定报告个人有关事项，在组织进行谈话时不如实说明问题，任人唯亲、任人唯利，在邮政系统任职期间严重破坏选人用人风气。

他也被指纵容、默许亲属利用本人职务影响谋取私利，违规向管理和服务对象放贷获取大额回报；道德败坏、家风不正，对家人失管失教；利用职务便利为他人在项目承揽、企业经营等方面谋利，并非法收受巨额财物；滥用职权造成国有资产重大损失。

公开资料显示，今年62岁的李国华在中国邮政系统工作多年，曾在他的家乡江西省出任省邮政局局长，2005年担任国家邮政局副局长，隔年在中国邮政集团担任副总经理，2011年升任中国邮政集团公司总经理。

李国华在2018年转任中国联通公司董事、总经理，2020年因已达到退休年龄而辞职。官方在大约两年后通报，李国华涉嫌严重违纪违法，接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。