台宜兰县议员候选人涉枪毒等六罪 检方声押禁见获准

台湾宜兰县无党籍议员候选人鲁秀杰涉持有改造手枪、毒品、恐吓取财、掳人勒赎、伤害、违反组织犯罪条例等罪嫌，检方星期四（11月3日）声押禁见获准。

综合台湾《自由时报》《联合报》等报道，宜兰检警星期三（2日）发动搜索，查扣307包毒品咖啡包、大麻叶、FM2、K他命等毒品、两把非制式改造手枪、数把空气长枪、短枪、模拟枪及子弹、铁笼、棍棒刀械等。

宜兰检警检警拘提鲁秀杰及其他天道盟成员共12人到案，经复讯后，宜兰地检署向宜兰地方法院声押鲁秀杰等五人，其余七人交保或责付。法院4日上午裁定鲁、黄、石三男嫌犯准押禁见，蒋、董两男嫌犯2万新台币（下同，879新元）交保。

宜兰检方说，鲁秀杰今年初邀请胡姓被害人以2000万新台币投资乌石港餐厅未成，竟向被害人要求支付2000万新台币做为礁溪某饭店之修缮工程及买车费用，被害人拒绝后，鲁男与其他成员以言语恐吓并持棍棒、枪枝向被害人施压索取财物。

宜兰检方说，另外鲁秀杰手下黄男等五人涉嫌于今年1月，要求王姓被害人以20万新台币买下一辆中古车，被害人表示没钱，黄男等人以木棍、刀械殴打被害人，并以言语恐吓，强迫被害人签下辆张面额50万新台币本票，被害人被迫向友人借2万新台币交付。黄男等人把被害人押到山区，强逼被害人进铁笼并持续殴打，还拿开山刀要胁被害人，被害人后来抓准时机，以瑞士刀撬开铁笼锁头逃离现场。

据悉，43岁鲁秀杰是宜兰人，育有一对儿女，过去在新北市活动，近年回到宜兰成立公司，从事土方等相关事业。他今年以无党籍参选宜兰县议员，10月28日响应民间团体反贿选活动，亲自向东岳大帝、宜兰县民发誓，承诺绝不贿选、买票，如今涉案成全台第一个被列依治平对象且羁押禁见的候选人。

宜兰县选委会表示，鲁秀杰登记后的参选资料经过县选委会初审，再送中选会审定，过程中也有请司法单位清查其前科，鲁秀杰之前所涉犯的不法案件并不影响其参选资格。

宜兰县选委会副总干事林聪敏说：“地方检察署没有提供相关不得担任候选人的条件。”因为鲁秀杰先前所涉犯的案件，不是不得参选的前科要件，因此目前仍保有候选人资格，只是这回涉嫌恐吓取财被捕，会不会冲击选情，还是得交由选民来决定。