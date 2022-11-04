中国国防部批美防务报告是冷战思维老调重弹

对于美国防部10月27日公布的《2022年国家防务战略报告》，中国国防部新闻发言人谭克非回应称，报告里的涉华内容属于冷战思维和零和博弈观念的老调重弹。

据中国国防部官网星期五（11月4日）消息，中国国防部新闻发言人谭克非说，美方《2022年国家防务战略报告》中的涉华内容，延续其《国家安全战略报告》“威胁驱动”的错误论调，罔顾事实渲染所谓中国“挑战”和大国竞争，借规划美国防务战略抹黑中国正常军力发展，属于冷战思维和零和博弈观念的老调重弹。中方对此表示坚决反对，已向美方提出严正交涉。

谭克非说，中国坚定不移走和平发展道路，坚定维护以联合国为核心的国际体系。中方一直以实际行动维护亚太和平、促进亚太发展、参与亚太合作，致力于构建亚太命运共同体。一支强大的中国军队，不仅是捍卫国家主权、统一、领土完整的战略支撑，也是维护世界和地区和平稳定的坚定力量。这是国际社会有目共睹的。那些顽固奉行本国利益优先，在亚太地区拉帮结派搞“一体化威慑”的国家，才是国际体系和亚太地区“步步紧逼的挑战”。

他指出，台湾是中国的台湾，台湾问题是中国的内政，不容任何外来干涉。当前，美方不断虚化掏空一个中国原则，变本加厉搞“以台制华”，这些恶劣行径严重侵犯中国主权和领土完整，严重危害台海地区和平稳定。中国人民解放军持续练兵备战，坚决反制任何形式的“台独”分裂活动和外部势力干涉。

谭克非说，中国坚定奉行自卫防御的核战略，恪守在任何时候和任何情况下都不首先使用核武器的核政策，一直把核力量维持在国家安全需要的最低水平。中方积极参与国际军控、裁军和防扩散进程，已签署或加入包括《不扩散核武器条约》等20多个多边军控、裁军和防扩散条约。反而是美方在军控和防扩散领域毁约退群，加快核武器及其运载工具升级换代，降低核武器使用门槛，与英国、澳大利亚开展核潜艇合作，加剧地区核扩散风险。

谭克非表明，中方敦促美方摒弃冷战零和思维，摘掉有色眼镜，纠正对华错误认知，理性看待中国和中国军队发展，采取客观务实的态度，多做有利于维护世界和地区和平稳定的事。