台版求职诈骗案58人获救 三人被虐死弃尸山区

台湾新北市警方日前破获“求职诈骗案”，在淡水新市镇救出26人逮捕八名嫌犯，并扩大侦办，在星期四（11月3日）晚间再于桃园中坜救出被囚禁的32人并逮捕八名嫌犯。警方调查发现，有三名被害人在拘禁时遭虐死，被弃尸在龟山山区。

综合东森新闻台和台湾《联合报》报道，新北警方在桃园侦破诈骗集团据点，传三名成员因为想逃遭虐，两人伤重不治，一人在逃跑时坠楼身亡，遗体被弃置龟山偏僻郊区100多米深边坡，新北员警正在现场蒐证。

这已经是桃园近两个多月来第三起与诈骗集团有关的命案，目前已有六人死亡。据查，此次新北侦破的欺诈集团弃尸地点位于东旧路街一处边坡，距离一般四线道马路约三、四公里，开车得花十几分钟，步行约半小时，沿线前500米多为工厂、仓库，鲜少住家，再往上走，道路缩减只剩一辆轿车可以过的距离，道路也变成碎石子路，十分偏僻隐密，除了当地果农，几乎无人经过。

据当地居民透露，龟山山区小路多，而且荒凉偏僻，经常有人滥倒垃圾，也有人在铁皮屋开设赌场，被人选做弃尸地点也非头一遭，过去就曾有新北夫妻虐死三岁不到的女童后，连人带车弃置在山区道路，后来是扫墓民众经过发现，案件才侦破。

新北警方怀疑诈骗集团成员跟龟山有地缘关系，目前正逐一厘清。而诈骗集团弃尸地点位于核一顶湖线103高压电塔附近300米处，警方靠着树干、树根当落脚处，把树枝、树藤当作绳索，从东旧路街下切，在道路边坡下方100多米处找到两具可疑遗体，尚有一具未寻获，蒐证和搜索行动都还在持续。

据了解，吕姓犯嫌等人在淡水区社区大楼租用民宅，将求职民众账户存簿扣押后，把人关在民宅内限制行动，且时不时殴打凌虐，其犯罪模式极为罕见，目前已有六名嫌犯遭法院裁定收押。新北市警方也在淡水新市镇救出26人并逮捕八名嫌犯。

新北警方扩大追查，发现该诈骗集团还有另外据点，循线追到桃园市中坜区青峰路一处社区大楼，经确认屋内状况后迳行搜索，在内查获21岁张姓嫌犯等八人，并顺利救出32名被害人，同时查扣空气枪、束带、甩棍、电击棒、手铐等凌虐拘禁器具。

警方指出，多数被害人是看到网络徵才、小额借款资讯后跟犯嫌接洽，随即遭控制行动并交出账户存折及行动电话，先被押进旅馆内再辗转移到社区大楼，由嫌犯看管限制行动，有些人还被上手铐以及遭电击棒、甩棍殴打，所有被害人每天只能吃一餐且是共食一碗泡面。

在警方破门而入时，有被害人甚至激动到叫出声来，事后哭着感谢警方救援。这次救出的32名被害人来自全台各地，其中有27名男性和五名女性，年龄介于21岁至49岁，最早从9月下旬即被带来拘禁，至今已有40余天。警方持续追查，再发现中坜区的被害人中，有三人遭虐杀并遗弃山区，目前已发现两具遗体，全案持续侦办。

新北市警局说，这次犯罪模式及被害规模前所未见，背后可能涉及庞大犯罪组织及不法利益，检警正全力追查犯罪金流及其他共犯，同时呼吁民众在网络求职务必提高警觉，应选择合法开设公司行号，面试前也应与家人保持联系，远离求职诈骗陷阱。