习近平呼吁国际社会共同反对使用或威胁使用核武器

中国国家主席习近平在会见德国总理朔尔茨时强调，国际社会应共同反对使用或威胁使用核武器，“倡导核武器用不得、核战争打不得，防止亚欧大陆出现核危机”。

朔尔茨星期五（11月4日）早上抵达北京展开为期一天的访华行程。根据中国外交部发布的文告，习近平和朔尔茨会面时就乌克兰危机交换了意见。

习近平指出，中国支持德国、欧盟为劝和促谈发挥重要作用，推动构建均衡、有效、可持续的欧洲安全框架。当前形势下，国际社会应该共同支持一切致力于和平解决乌克兰危机的努力，呼吁有关各方保持理性和克制，尽快开展直接接触，为重启谈判创造条件。

他表明，国际社会要共同反对使用或威胁使用核武器，倡导核武器用不得、核战争打不得，防止亚欧大陆出现核危机；共同努力确保全球产业链供应链稳定，防止国际能源、粮食、金融等合作受到干扰，损害全球经济复苏特别是发展中国家经济财政稳定。

朔尔茨星期五下午也会见了中国总理李克强。据法新社和路透社报道，朔尔茨在会后和李克强共同召开记者会。他在记者会上指出，他会见习近平时，呼吁北京发挥其对俄罗斯的影响力，阻止俄罗斯在乌克兰的战争。

朔尔茨也提出对台湾问题的关切，他重申德国实行一中政策，并表明任何台湾现状的改变都必须是和平或者根据双方协议的。

朔尔茨是疫情后首位访问中国的欧洲大国领导人，也是习近平在中共二十大开启第三任期后，第一位访华的欧洲国家领导人。（联合早报北京特派员黄小芳）