《南中国海各方行为宣言》签署20周年 中国称增进同亚细安国家政治互信

针对记者提问中方如何评价《南中国海各方行为宣言》签署20周年所发挥的作用，中国外交部回应称，《宣言》的签署和落实，增进了中国同亚细安（中国称东盟）国家的政治互信，为维护南中国海和平稳定发挥了关键作用。

据澎湃新闻报道，中国外交部发言人赵立坚星期五（11月4日）在例行记者会回应上述提问时说，今年是《南中国海各方行为宣言》签署20周年，《宣言》是中国和亚细安国家在南中国海问题上达成的首份政治文件，确立了各方处理南中国海问题的基本原则和共同规范。

赵立坚指出，《宣言》的签署和落实，增进了中国同亚细安国家政治互信，促进了各方涉海对话合作，为维护南中国海和平稳定发挥了关键作用，也为中国与亚细安关系发展营造了良好的地区环境。

赵立坚介绍称，今年7月，中方在北京成功举办了纪念《宣言》签署20周年高级别研讨会，中国和亚细安国家与会代表重温《宣言》精神，高度评价《宣言》的重要作用和里程碑意义，对继续全面有效落实《宣言》提出了殷切的期待。维护南中国海和平稳定，符合中国和亚细安国家共同利益，也是国际社会的普遍共识。落实《宣言》20周年的成功实践，充分证明了中国和亚细安国家完全有能力、有信心、有智慧处理好南中国海问题。

赵立坚称，中方愿与亚细安国家继续全面有效落实《宣言》，加快推进南中国海行为准则磋商，不断深化海上对话合作，把南中国海真正建设为和平之海、友谊之海、合作之海。