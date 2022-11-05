中共中央网信办：严处借网暴恶意营销炒作 强化保护网暴当事人

中共中央网信办加强网络暴力治理，要求网站平台加强对涉网暴风险信息的评论环节管理，强化对网暴当事人的保护，严处借网暴恶意营销炒作等行为，并将问责处罚失职失责的网站平台。

据微信公号“网信中国”消息，中央网信办星期五（11月4日）印发《关于切实加强网络暴力治理的通知》，从建立健全网暴预警预防机制、强化网暴当事人保护、严防网暴信息传播扩散及依法从严处置处罚等方面对治理网络暴力作出进一步规定。

在建立健全网暴预警预防机制方面，通知指出，网站平台要建立网暴信息分类标准和典型案例样本库，在区分舆论监督和善意批评的基础上，明确细化涉网暴内容标准，增强识别预警准确性。

在对网暴当事人的保护方面，通知要求网站平台根据自身特点，建立完善紧急防护功能，提供一键关闭陌生人私信、评论、转发和@消息等设置。

用户遭遇网暴风险时，网站平台要及时发送系统信息，提示其启动一键防护，免受网暴信息骚扰侵害。

通知也在防止网暴信息传播扩散方面作出规定，要求网站平台加强对涉网暴风险的新闻、帖文、话题等信息的评论环节管理，及时清理过滤涉网暴违法违规评论，严控涉网暴不友善评论泛化传播，优先展示权威信息。重点网站平台要将用户公共空间发布的评论在本人账号主页进行公开集纳展示，强化公众监督。

通知指出，要加强重点话题群组和版块管理，及时解散网暴信息集中的话题版块，排查关闭以匿名投稿、隔空喊话等名义发布导向不良等内容的话题版块和群组账号。

加强直播和短视频内容审核，及时关停网暴内容集中的直播间，封禁违规主播，对存在网暴风险的短视频先审后发，清理含有网暴信息的短视频，拦截过滤负面弹幕。密切关注网暴当事人开设的直播间，及时管控诱导逼迫自残自杀等信息。

通知还要求加强权威信息披露，对于存在网暴风险的热点事件，网站平台要及时转发推送权威信息，引导网民理性发声。

在处置处罚方面，通知强调，要坚决打击借网暴事件蹭炒热度、推广引流、故意带偏节奏或者跨平台搬运拼接虚假信息等恶意营销炒作的行为，进一步排查背后MCN机构，对MCN机构采取警示沟通、暂停商业收益、限制提供服务、入驻清退等连带处置措施。

对于将账号名称临时修改为事件相关机构、人员的，网站平台应当加强用户真实身份核验。

对于网暴信息扎堆、防范机制不健全、举报受理处置不及时以及造成恶劣后果的网站平台，依法依规采取通报批评、限期整改、罚款、暂停信息更新、关闭网站等处置处罚措施，从严处理相关责任人。