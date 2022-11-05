多重利好 在美上市中概股暴涨 

在美上市中概股星期五（11月4日）大涨，市场对中国政府放松防疫限制的乐观情绪以及美国对中国公司审计取得的进展使中概股变得更具吸引力。

据彭博社报道，纳斯达克金龙指数收盘上涨8.8％。本周较前周上涨17%。阿里巴巴、拼多多、京东、百度涨幅至少7％。蔚来汽车和理想汽车分别上涨18%和9.3%。

亚洲时段港股同样涨势疯狂，H股指数创下2015年以来最大周涨幅。

社交媒体未经验证消息称北京准备放松“清零”政策，成为点燃近期中概股涨势的第一把火。

彭博社星期五引述知情人士报道，中国官方正在制定取消国际客运航班熔断机制的计划。

路透社星期五也根据知情的消息来源报道，中国很快将把目前要求入境旅客的“7+3”（七天集中隔离加三天居家健康监测），放宽到五天集中隔离加两或三天居家健康监测。

Oanda Corp.高级市场分析师Ed Moya说，“华尔街似乎笃定中国股票不会变得更差，且现在距离退出清零政策只有几步之遥” ，“人们之前就一直预计二十大后股市会上涨。”

Moya还指出，审计检查进展“令人惊喜”，市场乐观认为美国对中国企业的审计会顺利进行，预想中几百家公司摘牌的最坏情况不会出现。

不过，一些基金经理和市场策略师仍然对中国股票持谨慎态度。据悉长期投资中国的老虎环球减持中国风险敞口，并暂停对中资股票做新的投资。

