“云南凤庆第一家国营食堂开业”视频热传 国企副总称为内部食堂

一段有关“云南凤庆第一家国营食堂开业”的视频在网上热传，引发广泛关注和热议。食堂创办单位——凤庆县滇红建设投资开发集团有限责任公司回应称，确实办有一个食堂，但属于公司内部食堂。该公司由云南省临沧市凤庆县财政局持股100%。

根据红星新闻报道，目前这个食堂并未办理工商登记，但该公司官方微信“凤庆滇红建投集团”曾于今年7月23日发布《餐厅工作人员招聘公告》，公开招聘5名厨师、6名餐厅工作人员，薪酬标准按照该公司薪酬制度执行。

在这个时长一分多钟的视频中，女主播兴高采烈地表示有幸见证“凤庆第一家国营食堂的开业”，并向观众展示类似餐券或用餐凭证的纸券。此后，该主播展示了三荤两素菜品，称味道正宗，价格只要19元（人民币，下同，约3.71新元），而且有免费水果……

凤庆县是云南省临沧市下辖县。视频中所称的“凤庆第一家国营食堂”——“滇红建投”国营食堂开业时间为今年9月4日，热传视频即发布于开业后，但两个月过去，该视频关注度并不高。直到11月2日开始，该视频突然在网上热传，观看量很快突破10万+。但在视频突然爆红之后，视频发布者却进行了隐私设置，导致视频动态“暂时不能浏览”。

天眼查显示，“滇红建投”的全称为凤庆县滇红建设投资开发集团有限责任公司，云南省临沧市凤庆县财政局持股比例100%。凤庆县财政局相关人士证实，“滇红建投”旗下确有一家名为“国营食堂”的餐厅。而据媒体此前公开的信息，该食堂由“滇红建投”创办，因是国企，故取名为“国营食堂”。

公开的官方资料显示，凤庆县滇红建设投资开发集团有限责任公司成立于2013年8月30日，是凤庆县国有资本投资经营的全国资企业，注册资本6.6亿元。经营范围涵盖城市建设、农业农村、水务、工业园、文旅、交通运输、林业、社会服务板块等的投融资、建设、管理及运营。

11月4日下午，凤庆县委宣传部相关人士接受询问时对此表示不清楚，建议询问凤庆县财政局；凤庆县财政局办公室及相关业务科室也表示不清楚，建议向凤庆县滇红建设投资开发集团有限责任公司副总经理张华了解情况。

张华受访时说，该公司确实有个“国营食堂”，但那是公司内部食堂。至于食堂是否对外营业等问题，张华表示自己没有分管该板块工作，不清楚情况，建议拨打公司办公室电话。其表示，自己不能提供分管负责人联系方式，随后挂断电话。

查询显示，凤庆县滇红建设投资开发集团有限责任公司官方微信“凤庆滇红建投集团”曾于今年7月23日发布《餐厅工作人员招聘公告》，公开招聘5名厨师、6名餐厅工作人员，薪酬标准按照该公司薪酬制度执行，绩效根据具体经营目标在聘用合同中进行约定（基础工资每月3500至7000元）。

对于招聘条件，凤庆滇红建投“国营食堂”要求严格，厨师要求熟悉厨房设备的使用与保养；擅长做凤庆本地菜及外地菜，能够不断创新、改进新的菜式，能吃苦耐劳，具有中级（职业资格四级）及以上厨师证；工作人员也要求年龄45岁以下，中专及以上学历。

中国住建部、民政部联合10月31日发布《关于开展完整社区建设试点工作的通知》提到：试点社区为“适应居民日常生活需求，配建便利店、菜店、食堂、邮件和快件寄递服务设施”，并要求各市选取3个至5个社区开展完整社区建设试点，自2022年10月开始，为期2年。

通知出来后，不少民众想起昔日“吃大锅饭”的计划经济时期，担忧改革开放政策出现倒退，引发广泛议论。

住建部的一位官员11月2日回应媒体采访时表示，这种猜测完全是误会。“不可能一下子出现大批的国营食堂，没有这种要求。”