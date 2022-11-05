中国官媒评A股上涨：中国经济恢复势头向好

针对A股三大指数星期五（11月4日）持续上涨，沪指收复3000点关口，中国证券日报头版发表评论文章称，A股出现七大积极信号，包括中国经济恢复势头向好、汇率趋于稳定、公司价值获产业资本认可等。

文章指出，截至星期五收盘，上证指数上涨2.43%，报3070.80点，深证成指上涨3.20%，报11187.43点，创业板指上涨3.16%，报2451.22点。北向资金净流入99.93亿元（人民币，下同，约19.51亿新元）。个股方面，共有4086只上涨，占交易个股数量的84.23%。

11月份以来，A股市场呈现强势上涨行情，期间上证指数、深证成指和创业板指累计涨幅均超6%。文章引述业内人士认为，11月份以来A股或与其相关的领域出现七大积极信号，显示市场中做多动能已较充足。

一是中国经济恢复势头向好。中国国家统计局发布数据显示，2022年前三季度国内生产总值（GDP）同比增长3％。其中，三季度GDP为307627亿元，同比增长3.9%，延续恢复向好势头。10月31日国家统计局发布2022年10月份中国采购经理指数，大型企业PMI为50.1%，比9月份下降1.0个百分点，继续保持扩张。

二是汇率趋于稳定。本月以来，美元兑离岸人民币的上涨态势发生改变，10月25日创下的7.3745至今未突破。11月1日至11月4日16：48，美元兑离岸人民币累计调贬逾600点。民生银行首席经济学家温彬认为，预计11月份人民币将呈较宽幅双向波动格局，美元指数进一步上涨的动力或将明显弱化。

三是市场开始对利空钝化。在美联储加息并释放鹰派言论的利空面前，中国股市顺利收复3000点，显示近期A股对利空信息已十分钝化。

四是A股估值处于历史低位，形成组合类指数底部。即便是经过了11月份以来的反弹，昨日沪指整体市盈率也仅为12.51倍，估值仍低于A股市场三大历史低位，即2005年6月6日，沪指998点的17.3倍、2008年10月28日沪指1664点的14.56倍和2016年1月27日沪指2638点的12.86倍。

五是中概股率先探底回升。在美股三大指数11月1日至11月4日，连续4个交易日下跌背景下，热门中概股逆势走强，隔夜纳斯达克中国金龙指数大涨3.22%，显示多方“部队”已经开始在中国资产部署反击。

六是港股A股联袂大涨。恒生指数从2021年2月18日31183.36点开始下跌，至2022年10月31日最低14597.31点，跌逾五成。11月份开始出现快速连续反弹，近4个交易日港股恒生指数、恒生科技指数和恒生中国企业指数等三大指数累计涨幅均超10%，恒生科技指数涨幅高达14.43%，与同期A股形成联袂上涨。

七是公司价值获产业资本认可，回购资金频频出手。自10月14日证监会和沪深交易所就优化增持回购规则公开征求意见以来，上市公司掀起一轮增持回购热潮。据统计，截至11月4日18时，自10月14日以来，沪深两市共有109家上市公司发布涉回购公告，涉及回购金额上限合计329.86亿元。较去年同期涉回购公告的合计总额上限的45.37亿元增长6倍多。

文章还引述金百临咨询资深分析师秦洪表示，当前A股市场所处的大环境出现积极变化，也拥有诸多强势格局的核心构成要素。可以推测的是，中短线A股市场有望出现震荡中重心持续上移的强势格局。

