中国大陆新增3659例本土冠病感染者

中国大陆星期五新增本土病例596例，其中广东219例。新增本土无症状感染者3063例，其中广东669例，内蒙古484例，新疆451例。

根据中国国家卫健委网站的最新数据，中国其余新增的本土病例分别为内蒙古75例，山西61例，福建44例，重庆39例，北京37例，湖南34例，新疆20例，陕西17例，四川13例，河南9例，云南9例，黑龙江6例，江苏4例，辽宁3例，山东3例，浙江1例，贵州1例，宁夏1例。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

其余新增的本土无症状感染者分别为，湖南338例，黑龙江214例，山西159例，河南131例，青海118例，山东77例，甘肃65例，湖北61例，云南58例，福建56例，重庆41例，河北28例，四川27例，辽宁21例，陕西15例，江苏11例，天津9例，吉林6例，北京5例，上海5例，浙江5例，西藏5例，贵州2例，宁夏2例。

星期五新增境外输入病例61例，分别为福建18例，广东9例，四川8例，上海6例，北京4例，天津3例，内蒙古3例，云南3例，江苏2例，湖南2例，山东1例，重庆1例，陕西1例。新增境外输入无症状感染者117例。

截至星期五，中国大陆现有确诊病例6003例，其中重症病例30例，累计治愈出院病例251737例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例262966例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者8164898人，尚在医学观察的密切接触者675980人。

