继鄂尔多斯后广州表态：不惜代价 优先治病救人

在鄂尔多斯防疫通告刷屏后，广东省广州市官方也表态称，疫情防控期间将全力提供医疗救助服务保障，只要与人民生命有关的，不惜代价不讲条件，优先治病救人。

据澎湃新闻报道，广州市卫生健康委副主任、新闻发言人张屹星期五（11月4日）在疫情防控闻发布会上作上述表态。

张屹说，广州近期对照国家最新版关于定点救治医院、亚定点救治医院和方舱医院的设置管理规范和要求，坚持人民至上、生命至上，按照“宁可备而不用”的原则，做好定点医疗资源和应急力量储备，扩容收治能力，确保随时启用，应收尽收。

目前，广州明确定点救治医院广州医科大学附属市八医院收治冠病普通型及重症、危重症患者；适时启用后备定点医院、亚定点医院和方舱医院，收治轻型病例和无症状感染者。

张屹说，不管是在隔离状态，还是身处风险区域，如遇到心脑血管意外事件、临产、烧烫伤或中毒等紧急情况，请立即拨打120医疗急救电话，广州将及时提供医疗救助服务。

广州还将继续为市民提供24小时免费心理援助。

内蒙古鄂尔多斯市委政法委员会星期四（11月3日）发布防疫通告称，针对近期个别地区在防疫过程中暴露出的问题，鄂尔多斯市政法系统将汲取教训，无论任何时刻都将坚持生命至上、救人为先。

“人性化通告”发布后引发网友点赞，被称为“人性化通告”“最有温度的通告”。鄂尔多斯市委宣传部星期五回应称，这则通告是为了提醒广大市民，针对居家隔离或集中隔离期间可能会遇到一些问题，防止遇到其他省市之前产生过的一些问题。

另据人民日报健康客户端报道，除广东外，天津、福建、河南、四川、安徽、山东等多地也开通为患者就医“绿色通道”。急诊患者可直接拨打120急救，确保及时有效救治。