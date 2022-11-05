安理会审议朝鲜半岛局势 中国代表称朝方发射活动非孤立存在

联合国安理会星期五（11月4日）审议朝鲜半岛局势。中国常驻联合国代表张军在会上呼吁有关各方保持冷静克制，避免采取任何可能加剧紧张局势、导致误判的行动。张军还说，朝方近期的发射活动并非孤立存在，与相关方言行有直接关系。美国与有关国家重启大规模军演，并声称军演是防御性的，朝方强调开展国防建设是自卫需要。如各方继续各执一词，互不相让，半岛形势只会陷入恶性循环与困境。

根据中新网报道，韩国代表和日本代表当天均受邀与会，联合国负责中东、亚洲和太平洋地区政治事务的助理秘书长希亚里作通报。希亚里说，朝鲜于2日和3日发射了一系列导弹，包括洲际弹道导弹和其他射程导弹，数量前所未有。朝鲜导弹发射和该地区军事演习导致了负面的“行动-反应”循环。秘书长对半岛局势深表关切，敦促有关各方恢复外交努力，以期实现半岛的可持续和平。

张军发言时说，中方一直密切关注朝鲜半岛形势走向，对紧张态势不断升级深表关切。在当前国际局势复杂动荡的背景下，希望有关各方保持冷静克制，谨言慎行，避免采取任何可能加剧紧张局势、导致误判的行动。

张军表示，半岛形势出现当前的局面，其脉络和根源是清楚的。朝方近期的发射活动并非孤立存在，与相关方言行有直接关系。美国与有关国家时隔5年重启大规模联合空中军事演习，并出动数百架军机参演。美国防部在2022年《核态势审议报告》中设想朝鲜使用核武情形，声称把朝政权终结作为核战略主要目标之一。美国还与有关国家推进核潜艇合作，声称将在地区部署战略武器。

张军说，美等声称军演是防御性的，朝方强调开展国防建设是自卫需要。如各方继续各执一词，互不相让，半岛形势只会陷入恶性循环与困境。2018年以来半岛局势的发展表明，只有恢复对话协商，才能推动半岛缓和紧张局势、打破恶性循环，才能推动各方不断积累互信、彻底摆脱困境。中国呼吁美方停止单方面渲染紧张对抗的做法，负起责任、拿出行动、体现诚意，切实回应朝方正当合理关切，为重启有意义的对话创造条件。

张军还说，安理会应当在半岛问题上发挥建设性作用，而不应一味强调施压。安理会讨论应有助于半岛维稳防乱，重启对话谈判，解决朝人道民生面临的现实困难，而不是为此制造障碍。作为半岛近邻，中国高度关注半岛局势，始终坚持维护半岛和平稳定，坚持实现半岛无核化，坚持通过对话协商解决问题。中国再次呼吁有关各方正视半岛形势久陷僵局的症结，按照“双轨并进”思路和分阶段、同步走原则，坚持政治解决方向，坚持通过对话协商均衡解决彼此关切，努力相向而行，防止事态轮番升级。中国愿继续为此发挥建设性作用。