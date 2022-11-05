台青据报战死乌克兰 台外交部称将提供家属必要协助

一名台湾青年赴乌克兰加入志愿军传出阵亡，他的妻子证实收到噩耗，台湾外交部称，将穷尽可能管道查证，并提供家属一切必要协助。

台湾媒体报道，退役军人、来自花莲的25岁阿美族青年曾圣光加入乌克兰志愿军，日前于乌东卢甘斯克州（Luhansk）与俄军交战时受伤，失血过多死亡。

台湾外交部星期六（11月5日）发布新闻稿称，对于媒体报道台湾人加入志愿军赴乌克兰参战不幸身亡的消息，外交部高度重视、极为关心，已在第一时间透过相关驻处及多方管道进行查证。

外交部还说，已与曾圣光家属取得联系，表达政府关心，如果有进一步的确认消息，会立即对外说明。

据中央社报道，曾圣光的妻子证实收到噩耗，她星期五晚接受电话采访时说，先生个性正直，很有正义感，当过五年陆军，俄乌战争开战后，退伍一年的他就一直想赴乌加入志愿兵行列，曾因担心安全阻止过，但先生意念坚定。

曾太太说，曾圣光原订3月启程，因乌克兰军方停收国际军团，暂时打消念头，6月接获乌克兰军团告知，便立刻前往。

她说，曾圣光出发前保证会跟家人维持联络，期间都用通讯软件联系，最后一次联络是10月23日，当时他说要执行五天任务。

曾太太说，过去曾圣光在任务结束后会尽快报平安，但这次过了六天都没消息，觉得不对劲，尝试通过讯息向曾圣光曾提供的同袍打听消息。

曾太太说，一名军中人员10月30日主动联系她，称“阿光人很平安，只是目前所在地讯号不好，没办法跟家人联络”。不料星期五晚上就收到同袍用曾圣光手机传来的信息，说曾圣光在任务期间遭攻击，送医途中伤重不治。