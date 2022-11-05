呼和浩特警方称坠亡女子患焦虑障碍 网传女儿因封控无法出门救母

内蒙古呼和浩特一名女子星期五（11月4日）在一个高风险小区中坠楼身亡。当地警方星期六发布通报称，死者王某芝患有焦虑障碍，当晚从12层家中坠楼。经勘查，警方已初步排除他杀可能。据小区邻居在网上撰文透露，死者女儿当时着急下楼救母亲，可一根铁棍挡着单元门让她无法出去。

呼和浩特市公安局新城区分局在警情通报中说，11月4日18时10分，新城区公安分局接到110指挥中心派警，有群众报警称新城区北垣街兴光A9小区有一女子坠楼。18时15分民警到达现场迅速开展紧急处置和调查工作，后经120急救医生现场确认，坠楼女子已死亡。

经核查，死者王某芝（女，55岁）与女儿王某花（29岁）共同居住，患有焦虑障碍，当晚从12层家中坠楼。经勘查，警方已初步排除他杀可能，目前正在开展进一步调查。

内蒙古呼和浩特爆发疫情，涉事小区成为高风险小区， 据小区邻居在网上撰文透露，呼和浩特市新城区兴光A9小区有位女士跳楼，她的女儿着急下楼救母亲，可一根铁棍挡着单元门，几个人都推不开，小区物业群里，女孩在无助的哭喊求开门，群里居民也在帮忙呼救，但是没有任何回应。直到几十分钟后，单元门开了，警察来了，救护车也来了，但是人没了。

另据顶端新闻报道，网传一段视频也显示，一名女子事发当晚求救，希望有人可以帮忙把单元门打开。事发时正在上网课的呼市学生小纪接受采访时说，她所在的小区与兴光A9用栅栏隔开，从她家可以看到事发楼栋的情况，单元口被三张绿色铁皮合围。

“我住在对面，我听见‘咚’的一声，后来才知道那是人跳下去了……”小纪回忆，“女孩哭得撕心裂肺，一直在喊妈妈，可是这个小区一直不给开灯，也不开门，对面的住户都在喊开门。”

小纪说，十一期间，呼市爆发又一轮冠病疫情，其所在的小区于10月4日下午开始焊上大门至今。

对于媒体询问为何物业几十分钟内才将铁皮门打开，一名案件经办民警的回复是：无可奉告。