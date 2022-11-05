中国央行：将为产业链供应链稳定营造适宜的货币环境

中国人民银行副行长宣昌能星期六（11月5日）说，央行将继续加大金融支持力度，维护产业链供应链稳定，坚持稳健的货币政策灵活适度，为产业链供应链稳定营造适宜的货币环境。

宣昌能在第五届进博会虹桥国际经济论坛 “金融支持产业链供应链稳定”分论坛上说，近年来保护主义、地缘政治冲突和冠病疫情等持续冲击全球产业链供应链稳定，扰乱全球经济秩序，拖累经济增长，加剧通胀压力。央行采取多方面措施，全力保障产业链供应链安全稳定。

具体来说，一是持续推进完善供应链金融发展，鼓励金融机构加大供应链票据贴现，加强供应链票据平台、中征应收账款融资服务平台等供应链金融基础设施的建设和推广，提升中小微企业融资的可能性和便利性。截至今年8月底，中征应收账款融资服务平台累计支持中小微企业融资13.3万亿元（人民币，下同，约2.6万亿新元）。

二是通过结构性货币政策工具，强化对重点领域薄弱环节和受疫情影响行业的支持。央行引导金融机构增加制造业中长期贷款，截至9月末，制造业中长期贷款余额8.8万亿元，同比增长30.8%。

三是常态化开展多层次融资对接，提高融资效率。宣昌能表示，央行指导人民银行分支机构和金融机构开展多种形式的融资对接活动，发挥好行业主管部门的信息优势，通过线下主动走访行业主管部门推送等畅通银企对接渠道。截至2022年7月末，全国共建立包含72.6万家受疫情影响行业企业和供应链核心企业的名录库，累计发放贷款10.6万元。

四是发挥好汇率的自动稳定器功能，提升企业应对汇率风险的能力。“今年以来人民币汇率预期整体平稳，双向浮动弹性增强，发挥了宏观经济稳定器的功能。人民银行和外汇局引导企业和金融机构坚持风险中性理念，加强预期管理，提升避险能力。今年以来，企业套保比例提升至26%，汇率避险首办户超过2.9万家。”宣昌能表示。

在稳步提升人民币国际化水平，加强对跨境产业链供应链的支持保障方面，宣昌能表示，央行不断优化跨境人民币业务政策，扩大与一带一路沿线国家等重点经济体贸易投资活动中的人民币使用，推动大宗商品贸易人民币计价结算，积极建设和推广人民币跨境支付系统设施，上半年中国跨境人民币收付金额合计20.3万元，同比增长16%。

宣昌能表示，下一步央行要继续加大金融支持力度，维护产业链供应链稳定，坚持稳健的货币政策灵活适度，为产业链供应链稳定营造适宜的货币环境。继续规范发展供应链金融服务，提升对重点领域的全产业链金融服务水平；持续完善人民币跨境使用相关政策制度和基础设施，夯实人民币在贸易投资等实体经济领域的使用基础。