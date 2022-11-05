湖北省原副省长曹广晶被逮捕

今年2月落马的湖北省原副省长曹广晶因涉嫌受贿，日前已被逮捕。

据最高人民检察院消息，湖北省人民政府原党组成员、副省长曹广晶涉嫌受贿一案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。最高人民检察院日前依法以涉嫌受贿罪对曹广晶作出逮捕决定。该案正在进一步办理。

今年58岁的曹广晶曾长期在中国长江三峡工程开发总公司工作，担任过工程技术部技术处处长，工程建设部副主任兼厂坝项目部主任，副总经理等职。2010年，曹广晶升任中国长江三峡集团公司董事长，成为副部级高官。

2012年，48岁的曹广晶在中共十八大上当选中央候补委员，成为中国政坛新星之一，仕途被广泛看好。

2013年，三峡集团内部有人举报曹广晶与某些工程招投标的暗箱操作有关，引起中央巡视组关注。2014年2月，中央巡视组在通报中说，三峡集团公司招投标存在“暗箱操作”，有的领导人员亲友插手工程建设，有的领导人员违规占有多套住房等。

2014年3月，曹广晶从长江三峡集团公司董事长转任湖北省副省长，直至今年2月24日被官宣落马。

曹广晶在今年9月被“双开”，中央纪委国家监委网站当时通报称，曹广晶背弃初心使命，结交“政治骗子”，搞政治投机，对中共不忠诚不老实，处心积虑对抗组织审查，搞权色、钱色交易；违规干预和插手司法活动。

通报还指曹广晶贪欲膨胀，既想当官又想发财，把手中权力异化为谋取私利的工具，利用职务便利为他人在企业经营、工程承揽等方面提供帮助，并非法收受巨额财物等。