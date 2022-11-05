胡锡进：疫情防控面临不确定性 今日记者会备受关注

中国《环球时报》前总编辑胡锡进星期六（11月5日）发文说，中国的疫情防控很可能站在关键的十字路口上，无论如何，中国人对无差别的超长大规模封城已经不能接受了，那样做在经济上也无疑是不可持续的。中国卫健委今天下午将举行新闻发布会，虽然大家在网上议论纷纷，主意很多，但说到底，国家才是大家真正的主心骨，究竟该怎样做，期待今天的记者会带来重要的方向性信息。

胡锡进微信公号发布文章说，超长封控违背动态清零的基本宗旨，如果今冬把大规模静态管理作为对付疫情的主要手段，一些地方的经济就会垮掉。那也是老百姓身心无法承受的。

然而由常态化大规模核酸支持的精准防控能否挡得住今冬这波疫情的猛烈冲击，将面临非常严峻的考验。如果理想的精准防控无法将疫情控制在较低传播水平上，那么它能否将疫情控制在不引发公众恐慌、不造成医疗资源挤兑的水平上呢？是否意味着只要不尽全力、包括使用封城手段实现清零或者接近清零，就一定要面对疫情大规模扩散的风险呢？中间的选择究竟是否存在呢？这个关键的问题恐怕需要时间做出回答，更需要社会用自己的努力来塑造答案。

胡锡进特别提到，今天下午国家卫健委将举行新闻发布会，它的主题就是“科学精准做好疫情防控”。现在是社会面对疫情新一轮猛烈冲击，人们有很多困惑、焦虑和期待的时候。虽然大家在网上议论纷纷，主意很多，但说到底，国家才是大家真正的主心骨，究竟该怎样做，期待今天的记者会带来重要的方向性信息。

胡锡进星期二晚在微博发文说，把大量阴性市民长时间一刀切地封控在社区里，这不科学，也没有法律依据。那样做副作用肯定是巨大的，并会不断积累。

近日市场接连传出中国要进一步加速开放的消息。路透社星期五引述中国疾病预防控制中心前首席流行病学家曾光说，中国对2019年冠状病毒疾病的“动态清零”政策，很快将出现实质性变化。

彭博社同天引述知情人士称，中国政府据报正研议取消国际客运航班熔断机制，以设法减缓“动态清零”的疫情防控政策带来的经济影响。

中国国务院联防联控机制定于今天下午3时，在国家卫生健康委2号楼新闻发布厅召开新闻发布会，中国疾控局相关司局负责同志和有关专家将出席，介绍科学精准做好疫情防控有关情况，并回答媒体提问。