中纪委发文强调反腐败斗争永远在路上

中共二十大后首“虎”落马后，中共中央纪委国家监委网站发表评论文章，强调中共自我革命永远在路上，反腐败斗争永远在路上。

中国人民银行副行长范一飞星期六（11月5日）被官宣落马，中央纪委国家监委官网随后发表题为《不松劲不停步 反腐败斗争永远在路上》的评论文章说，各级纪检监察机关“打虎”、“拍蝇”、“猎狐”齐发力，充分彰显中共中央深入推进全面从严治党、以零容忍态度反腐惩恶的坚强决心和坚定意志，释放了反腐败斗争一刻不停，永远吹冲锋号的强烈信号。

文章说，进入新时代，以中共总书记习近平为核心的中共中央把全面从严治党纳入“四个全面”战略布局，开展了史无前例的反腐败斗争，不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固，消除了党、国家、军队内部存在的严重隐患。

文章还说，中共二十大对“坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战”提出具体要求，要深入贯彻落实二十大作出的决策部署，坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，以零容忍态度反腐惩恶，坚决查处政治问题和经济问题交织的腐败，坚决防止领导干部成为利益集团和权势团体的代言人、代理人，坚决治理政商勾连破坏政治生态和经济发展环境问题，决不姑息。

文章指出，要深化整治权力集中、资金密集、资源富集领域的腐败，坚决惩治群众身边的“蝇贪”，严肃查处领导干部配偶、子女及其配偶等亲属和身边工作人员利用影响力谋私贪腐问题，坚持受贿行贿一起查，惩治新型腐败和隐性腐败。

文章最后提及，要深化反腐败国际合作，一体构建追逃防逃追赃机制。深化标本兼治，推进反腐败国家立法，加强新时代廉洁文化建设，使严厉惩治、规范权力、教育引导协调联动，不断取得更多制度性成果和更大治理效能，走好中国特色反腐败之路。

