黑龙江救护车坐地起价 警方：无合法经营手续 三人被抓

中国黑龙江省哈尔滨五常市救护车坐地起价的视频引发关注，当地警方回应称，涉事救护车无合法经营手续，三名涉案嫌疑人已被采取刑事强制措施。

据《中国新闻周刊》报道，一段救护车半路坐地起价的视频11月4日引发关注。家属在视频中称，其母10月27日晚在哈尔滨市某医院病危，希望送回五常市家中度过最后时光。晚上10点，家属联系哈尔滨120急救中心，被告知夜间不出市区。随后又拨打五常市人民医院电话，接线员说没有车了，但可帮忙联系。随后，有司机联系家属称，总路程50多公里，费用不超过1200元（人民币，下同，约234新元）。

家属称，途中司机要求先支付车费，随车护士计算后报价4600余元，家属对此表示质疑，不同意支付，随后发生争吵。司机调头折返，拖拽家属要求他们下车，家属最后无奈支付3140元。到家后不久，母亲过世。家属发现，来接他们的是一辆没有车牌的救护车。

五常市人民医院120急救中心11月4日回应称，此事是接线员个人行为，目前已被医院辞退。医院的是正规车，而当晚接线员具体介绍给了谁、如何联系的，暂不清楚。

对于上述情况是否存在坐地起价行为，哈尔滨120急救中心称，救护车出车费用按实际里程收取，上述情况约13元每公里，包含医护人员和仪器费用，大约需要交1200元左右押金，多退少补。

黑龙江省五常市公安局星期六（11月5日）发布警情通报称，五常警方11月1日法查处一起涉嫌强迫交易案件，何某祥、王某睿、王某三名涉案嫌疑人全部到案。

警方称，何某祥为黑龙江峻博医疗救援公司经营者。10月28日凌晨，在五常市人民医院120急救中心值机员王某介绍下，何某祥驾驶新购置的悬挂临时牌照的救护车（无合法经营手续），与其雇佣的随车护士王某睿一同转运病人。途中，王某睿以被褥费、针剂费、消毒费等名目提高价格，强迫被害人支付高额费用，何某祥以返回出发地或半路停车的方式强迫被害人支付。

通报称，上述三人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理。