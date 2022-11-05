中国证监会：以资本市场高质量发展吸引更多境内外中长期资金

中国证监会副主席方星海说，证监会将推动以资本市场高质量发展吸引更多境内外中长期资金。

根据中国证监会网站消息，方星海在第五届虹桥国际经济论坛“中国资本市场高质量对外开放”分论坛上致辞时表示，证监会将以资本市场高质量发展吸引更多境内外中长期资金；欢迎优质境外资本市场机构来华投资展业；坚持推进资本市场高水平制度型对外开放。

方星海说，从结构上看，今年以来配置型、长线资金保持净流入，这表明外资看好A股的长期投资价值，也反映了外资对中国经济长期向好的信心。他强调，证监会将坚定不移引入更多各类境外机构投资者，促进中国资本市场机构投资者队伍的发展。

方星海说，近几年，中国证券公司、基金公司、期货公司等资本市场中介机构的执业能力稳步提升。更多国际领先的市场机构进入中国，与境内机构良性竞争互动，有利于拓展市场广度深度，也有利于提升行业服务能力。

方星海还说，今年前10个月，沪深两市有289家企业IPO上市，一批技术领先、市场认可的科技创新企业登录资本市场，也为境内外投资者提供了更为丰富多元的投资机会。证监会将坚持市场化、法治化、国际化方向，全面深化改革，健全资本市场功能，更好服务高质量发展，不断增强境内外投资者的信心。