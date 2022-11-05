G7外长吁大陆勿武力解决问题 台外交部感谢对台支持

七国集团（G7）外长呼吁各方和平解决台海问题，呼吁中国大陆不要通过威胁或武力解决问题。台湾外交部对声明内容表示欢迎，并感谢G7成员国对维护台海和平及对台湾的坚定支持。

据台湾外交部官网星期六（11月5日）发布的新闻稿，台湾外交部称，G7外长会议是在致使国际秩序及台海安全遭遇重大挑战的情况下举行，G7成员国明确承诺追究严重违反国际法基本原则者的责任，并强调该集团强烈的团结意识和坚定维护以规则为基础的国际秩序。

台湾外交部还说，G7外长声明再次重申维护自由开放印太地区的重要性，同时关切东海、南中国海及周边地区情势，强烈反对任何加剧紧张局势、破坏地区稳定和以规则为基础的国际秩序之举动；并再次点名中国大陆应严守《联合国宪章》有关和平解决争端的原则，不应采取威胁与恫吓的行为或使用武力。

台湾外交部强调，台湾作为印太地区负责任的成员，将持续与G7各成员国及欧盟等理念相近伙伴，携手维护印太地区和平稳定及全球民主韧性。

路透社此前报道，加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国和美国的外长在德国举行两天会议后于11月4日发表声明，强调确保台海和平稳定的重要性，并说七国集团成员国在台湾问题上的基本立场，包括明确的一个中国政策，仍然保持不变。

G7外长也说：“我们提醒中国大陆，要坚持《联合国宪章》关于和平解决争端的原则，避免采取威胁、胁迫、恐吓的手段或使用武力。我们强烈反对企图单方面以武力或胁迫手段，改变现状的任何举措。”