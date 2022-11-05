特斯拉人形机器人首次在中国亮相

特斯拉人形机器人星期六（11月5日）首度在中国亮相。

据澎湃新闻报道，2022年进博会上，持续参展了五年的特斯拉，不但首次在中国展台上展出了S3XY全系车型，还带来了最新AI智能成果以及可持续能源架构。

备受瞩目的特斯拉人形机器人Tesla Bot模型成为了特斯拉展台的明星，引来不少观众驻足拍照。

特斯拉方面介绍，这是特斯拉人形机器人Tesla Bot首次在中国亮相。

在9月底的AI Day上，特斯拉CEO埃隆·马斯克讲述了特斯拉研发AI智能的目标，即在机器人的参与下，人们可以将简单的重复性工作交给机器人去完成，从而将精力放到更具创造性的工作上。

在最终预想中，将来Tesla Bot在“有效”完成任务的基础上，还可能成为人类的伙伴。

特斯拉方面介绍，Tesla Bot从概念走向现实仅用时六个月，这与特斯拉巧妙地将自己在智能汽车方面的研究成果和设计原理“嫁接”入Tesla Bot的研发中不无关系，即“用造车的智慧研发AI机器人”。

据了解，Tesla Bot捕捉外部环境的计算机视觉、最为核心的“大脑”、发送指令的神经网络技术，甚至包括对安全的保护策略、后期“学习”的能力都与特斯拉汽车芯片、FSD算法、构建逻辑等密切相关。

Tesla Bot在短时间内就已经可以完成行走、上楼梯、下蹲、拿取物体等动作，既能承受约半吨的重物，也可以完成轻薄物体抓取、操作机械装置等高精度动作。

在车型方面，Model S Plaid、Model X Plaid、Model 3、Model Y全家族整齐亮相进博会，特斯拉方面介绍，全新改款的Model S Plaid和Model X Plaid是首次在中国亮相。