中国官方强调坚持动态清零总方针不动摇

中国国家卫健委在发布会上强调，中国防控形势依然严峻复杂，要坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，也要提高科学精准防控水平，防止简单化、“一刀切”。

据央视新闻客户端报道，中国国家卫健委新闻发言人米锋星期六（11月5日）在国务院联防联控机制新闻发布会上说，当前，中国仍然面临境外疫情输入和本土疫情传播扩散的双重风险，防控形势依然严峻复杂。

米锋说，要坚持“人民至上、生命至上”，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，统筹疫情防控和经济社会发展，坚决落实“四早”，做到早发现、快处置、防外溢。

米锋还说，要严格执行第九版防控方案和“九不准”要求，提高科学精准防控水平，切实保障群众正常生产生活秩序，防止简单化、“一刀切”，坚决整治层层加码。对于典型案例，国务院联防联控机制将加大通报和曝光力度。

中国国务院联防联控机制今年6月提出疫情防控“九不准”，包括：不准随意将限制出行的范围由中、高风险地区扩大到其他地区。不准对来自低风险地区人员采取强制劝返、隔离等限制措施。不准随意延长中、高风险地区管控时间。不准随意扩大采取隔离、管控措施的风险人员范围。不准随意延长风险人员的隔离和健康监测时间。不准随意以疫情防控为由，拒绝为急危重症和需要规律性诊疗等患者提供医疗服务。不准对符合条件离校返乡的高校学生采取隔离等措施。不准随意设置防疫检查点，限制符合条件的客、货车司乘人员通行。不准随意关闭低风险地区保障正常生产生活的场所。

对于中国全国近期疫情发展形势，国家疾控局传防司二级巡视员胡翔在发布会上说，近日全国每日报告新增阳性感染者数量波动上升，全国疫情继续呈现点多、面广、频发特点，形势严峻复杂。目前新疆、内蒙古疫情防控攻坚行动已取得初步成效，广东、福建、黑龙江、河北、河南局部暴发疫情正在逐步趋稳，其他省份的疫情多点散发，全国疫情总体可控。

胡翔特别指出，由于中国持续面临境外疫情输入和本土疫情传播扩散、秋冬季流感等季节性疾病高发的多重压力，发生冠病聚集性疫情风险依然存在，存在冠病疫情与流感疫情叠加的可能。

她强调，国家卫生健康委、国家疾控局将继续指导各地，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，科学精准严格执行疫情防控各项措施，以快制快，持续强化局部聚集性疫情的处置。

