防控政策是否调整？ 疾控官员：中国疫情防控策略最经济效果最好

被问到中国一些地方调整防控措施是否意味着防控政策近期要有所调整时，中国疾控官员回应说，中国关于疫情防控策略和一系列战略举措完全正确，“”最经济、效果最好“”，将坚持“动态清零”总方针不动摇，提高科学精准防控水平。

央视记者星期六（11月5日）在国务院联防联控机制新闻发布会上提问说，近期，一些地方调整了防控措施，比如有的铁路段已经不再查验旅客的核酸证明，还有的省只要绿码就可以全省通行，还有些地方明确了核酸检测即将自费，这些是否意味着中国防控政策近期要有所调整？

中国国家疾控局传防司二级巡视员胡翔回答说，疫情发生以来全面落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，按照“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的工作要求，根据病毒变异特点和疫情防控形势，不断动态优化调整防控策略措施，有效维护了人民群众生命安全和身体健康，高效统筹疫情防控和社会经济发展取得重大积极成果。

“实践证明，我们关于疫情防控策略和一系列战略举措是完全正确的，也是最经济的、效果最好的。”

胡翔还说，当前国际疫情迎来新的冬季疫情流行季，国内局部地区疫情反弹趋势明显，叠加流感等其他呼吸道疾病传播风险，疫情形势更加严峻复杂。

她强调，将坚持“动态清零”总方针不动摇，在总结各地疫情防控实践和政策实施效果的基础上，组织专家根据病毒潜伏期、传播力、致病力的变化，不断优化完善疫情防控措施，提高科学精准防控水平，进一步统筹好疫情防控和经济社会发展。

北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强在同场发布会上说，奥密克戎变异株的传染性明显增加，新的变异株传染性更强，导致防控难度明显加大，如果不进行主动筛查，大量的无症状感染者将作为重要的传染源导致病毒的快速传播、播散甚至暴发。

他指出，中国目前的疫情防控策略运用得当，还是能够有效控制冠病变异株的传播和暴发。目前采取的防护措施包括戴口罩、手卫生、社交距离等，对控制病毒传播、预防感染还是非常重要的手段，仍在变异株流行中发挥很好的作用。