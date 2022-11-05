中国卫健委：防止简单化一刀切 坚决整治层层加码

中国国家卫健委新闻发言人米锋星期六（11月5日）下午在新闻发布会上说，要提高科学精准防控水平，切实保障群众正常生产生活秩序，防止简单化、一刀切，坚决整治层层加码。

米锋在国务院联防联控机制召开的新闻发布会上表示，要坚持“人民至上、生命至上”，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，统筹疫情防控和经济社会发展，坚决落实“四早”，做到早发现、快处置、防外溢。

米锋同时说，要严格执行第九版防控方案和“九不准”要求，提高科学精准防控水平，切实保障群众正常生产生活秩序，防止简单化、一刀切，坚决整治层层加码。对于典型案例，国务院联防联控机制将加大通报和曝光力度。

国务院联防联控机制今年6月5日明确提出疫情防控“九不准”，包括不准随意将限制出行的范围由中、高风险地区扩大到其他地区；不准对来自低风险地区人员采取强制劝返、隔离等限制措施；不准随意延长中、高风险地区及封控区、管控区的管控时间。

同时还包括：不准随意扩大采取隔离、管控措施的风险人员范围；不准随意延长风险人员的隔离和健康监测时间；不准随意以疫情防控为由拒绝为急危重症和需要规律性诊疗等患者提供医疗服务；不准对符合条件离校返乡的高校学生采取隔离等措施；不准随意设置防疫检查点，限制符合条件的客、货车司乘人员通行；不准随意关闭低风险地区保障正常生产生活的场所。

中国疾控局监督一司二级巡视员妥佳在同场记者会上说，对近期群众的一些反映作了梳理，一是对来自于低风险地区人员采取强制劝返、隔离等限制措施；二是随意将限制出行的范围由中高风险地区扩大到其他地区；三是随意扩大采取隔离管控措施的风险人群范围。

妥佳说，除了违反九不准规定之外，一些地方处置疫情存在简单化、一刀切、层层加码等新的表现形式：一是隔离场所收费；二是随意静默、封城代替管控；此外，个别地区用附码、弹窗的形式限制人员出行。

妥佳说，为了督促各地疫情防控措施更加科学精准，一是要充分发挥各级整治“层层加码”专班工作的作用，建立健全快速反应机制，及时转办、核实群众举报投诉，建立问题台账，实行销号式的管理模式，督促指导地方及时解决群众的投诉问题。

二是坚持问题导向，紧盯群众关心关切的问题，对发现地方违反“九不准”等疫情防控要求的坚决督促整改到位，确保有关“层层加码”问题及时得到妥善解决，同时对于地方整改不及时、不到位的，予以通报曝光。

三是指导涉疫地区用心用情做好群众工作，加大对日常生活和防疫物资的调运储备，切实保证老弱病残幼孕等群体的就医需求，细致耐心做好群众工作，最大限度争取群众的理解和支持，防止疫情防控简单化、一刀切和“层层加码”等问题的出现。

