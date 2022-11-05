浙江金华市区可供水不足70天 抗旱应急响应升级

持续干旱使得浙江中部地级市金华出现用水紧张，最新消息显示该市市区可供水已不足70天。

据“金华日报”微信公众号消息，当地发布干旱黄色预警，市防指将抗旱应急响应提升至Ⅲ级。据气象部门预测，金华市气象干旱仍将持续发展，城区抗旱保供水形势严峻。全市上下要齐心协力，千方百计把旱情造成的影响和损失降到最低，避免旱情带来“憾”事。

金华市气象局减灾与法规处处长金培介绍，预计11月和冬季当地降水继续偏少，可能出现秋冬连旱，需做好水资源调度和各项节水措施，注意防范干旱对工农业生产的影响，并做好森林防火工作。

对于金华市抗旱供水总体形势，金华市应急管理局党委副书记、副局长、一级调研员王荣明介绍，当前金华市抗旱供水总体形势较为严峻。自6月26日出梅以来，金华市平均降水量较常年同期偏少六成多，其中金华市区降水量比常年同期偏少七成多，为1954年有记录以来同期最少。目前，全市29座大中型水库平均蓄水率46.72%，小（一）型水库平均蓄水率43.70%，小（二）型水库平均蓄水率48.01%。总的看，一方面今年降水量明显偏少，取水量相比往年有所增加；另一方面，近期无明显降水过程，水库水位仍将持续下降。

王荣明透露，特别是市本级城镇供水形势比较严峻，给市区供水的沙畈水库、金兰水库、安地水库可供水不足70天，武义城镇可供水100天左右；其他城镇供水形势相对平稳。

金华市水利局水旱灾害防御技术中心副主任梁宝华则透露，出梅以来，水库蓄水持续减少，除了面上情况严峻，直观看，沙畈、金兰和安地三座供水水库蓄水总量比常年同期少4116万立方米。农饮水方面，目前全市农饮水供水紧张和困难人口约2.4万人。

金华市防指办10月27日制发《金华市区抗旱保供水应急响应行动方案》。采取的主要措施有：一是市区减供、降压、分区分类限制部分行业用水。要求在旱情相对较重时，主动对高耗水行业用水采取限供措施。市里已把限控指标下达到各区。二是减少部分非居民用水。特别是要限制服务业用水，机关事业单位要带头，学校、宾馆、酒店等用水户要做好节水管理，减少总用水量达到20%以上。三是减少农业灌溉用水,优先保障粮油生产灌溉用水。四是禁止园林绿化、市政环卫、建筑工地等取用自来水，引导使用江河水、再生水。



报道指出，金华市范围内出现旱情已有相当一段时间。金华市下辖的义乌市防汛防台抗旱指挥部10月下旬就曾发布消息：启动抗旱Ⅳ级应急响应的2个月以来，当地旱情没有明显好转。日前，义乌市防汛防台抗旱指挥部发出通知，要求进一步加强抗旱保供水工作。

消息称，从即日起，义乌市防汛防台抗旱指挥部办公室将及时组织部门开展会商研判，加强成员单位及供水紧张镇街的沟通联系，针对旱情研究风险点及对策措施。气象、水务、农业农村等部门要按照职责分工及时组织本行业本系统会商研判，指导条线做好防旱抗旱工作。

