李家超成首位在任特首获颁大紫荆勋章

香港2022年度授勋典礼星期六（11月5日）起一连三日在香港礼宾府宴会厅举行，由特区行政长官李家超负责主礼，他同时也获颁授大紫荆勋章，是首名在任特首获颁此最高殊荣。

根据《星岛日报》报道，由于疫情关系，授勋典礼闭门进行，共有880多人获授勋，该份名单由林郑月娥发出，也是特区成立以来授勋人数最多的一次，同时获颁授大紫荆勋章的人士并包括自由党党魁张宇人、终审法院常任法官李义、科技大学校董会主席廖长城、艺术发展局主席王英伟、全国政协常委林建岳及吴良好，李家超逐一为他们授勋。

报道指出，暂未见李家超本人为自己颁授勋章，身上也未有挂上任何勋章。他早前回应查询时说，对获授勋深感荣幸，感谢前行政长官林郑月娥及社会各界人士对他40多年来为社会服务的支持。

此外，还有25人获颁授金紫荆星章、包括现任政务司司长陈国基、财政司副司长黄伟纶、文体旅局局长杨润雄、政制及内地事务局局长曾国卫、财经事务及库务局局长许正宇、保安局局长邓炳强、前运输及房屋局局长陈帆、前食物及卫生局局长陈肇始、前公务员事务局局长聂德权、前创新及科技局局长薛永恒、前廉政专员白韫六，行会成员汤家骅及陈清霞也在名单上，亦有45人获颁授铜紫荆星章。

另外，共有28人获颁授银紫荆星章、1人获颁授银英勇勋章、13人获颁授纪律部队及廉政公署卓越奖章、48人获颁发纪律部队及廉政公署荣誉奖章、115人获颁发荣誉勋章、另有231获颁发行政长官社区服务奖状、376人获颁发行政长官公共服务奖状，当中有不少是抗疫人士。

