甘肃卫健委：坚决杜绝120打不通无车可派

甘肃省卫健委星期六（11月5日）公布保障疫情防控期间群众就医的九条措施，其中明确指出，要切实发挥好120紧急救援作用，指导120调度中心根据疫情发展形势，提前做好呼叫座席扩充和应急车辆储备工作，要确保120急救电话在紧急情况下能打得通、联系上，救护车及时赶到接人，坚决杜绝出现120打不通、无车可派的情况。

根据央视新闻客户端消息，甘肃省卫健委要求，各地要畅通风险区域群众看病就医通道，加强卫生健康、公安、街道（乡镇）、社区（村）、医疗卫生机构、120急救中心等部门协调联动机制，做好中、高风险区内群众医疗服务保障。对血液透析、放化疗、孕产妇、慢病患者等重点人群摸清底数，建立台账，实行网格化管理。明确专人负责做好疫情防控期间患者转运、救治等工作，加强“点对点”接送。

同时，要严格督促各级医疗机构落实首诊负责和急危重症抢救制度，不以任何理由推诿急危重症病人。对无核酸检测报告的急危重症患者第一时间抢救，同时进行核酸检测。在急诊、抢救室、手术室、病房设立缓冲区域，医务人员做好自身防护的前提下，在指定区域实施抢救，待核酸检测结果阴性后转入普通病房。

此外，甘肃省卫健委还要求，各地要加大“非绿码”定点医院院感防控、核酸检测、医务人员管理等指导和监督力度，重点关注兰州市“非绿码”人员就医保障情况，在启用省级“非绿码”医院的基础上，密切结合疫情发展形势，指导兰州市扩大“非绿码”医院诊疗区域、扩增诊疗科目和救治床位，必要时整体腾空1家综合水平高、救治能力强的医院保障“非绿码”人员就医。

为了做好督促保障工作，甘肃省卫健委还将持续加强医疗机构监督检查力度，加大监督检查频次和范围，尤其对发热门诊、急诊运行情况、“非绿码”定点医院保障情况、医疗机构院感防控、医务人员管理方面给予指导和监督，对首诊负责制不落实、无故推诿病人的医疗机构负责人给予严肃处理。

甘肃省会兰州传出一名3岁男童在煤气中毒后，疑被小区防疫人员阻拦，错过最佳抢救时间死亡，引起网络舆论哗然。官方星期四通报事故调查结果，承认事故处置过程中暴露救助机制不畅通、应急处置能力不强、工作僵化刻板的单位和干部，将对此严肃处理。