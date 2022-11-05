台北市长选举电视辩论会 蒋万安称“超越蓝绿”

台北市长选举电视辩论会上，蒋万安对弃保问题避而未答，他称民众关心的是政策，新任市长要超越蓝绿，超越过去。

据《自由时报》报道，星期六（11月5日）的台北市长选举电视辩论会，第二阶段交叉诘问第二轮中，民进党台北市长候选人陈时中提问国民党蒋万安、无党籍黄珊珊对中广董事长、国民党赵少康抛出的“弃新竹保台北”看法，两人对弃保避而未答。

陈时中提问，赵少康是蒋万安最大的侧翼，“弃新竹保台北”这种牺牲同党来换政治利益，蒋万安是否认同? 黄珊珊是否担心台北市长柯文哲会在关键时刻去跟国民党交换?

蒋万安说，心中有蓝绿的人才会纠结在蓝绿，心中有弃保的人才会一直在讨论弃保；市民想看的是政策，政策只要是好的，他就会延续做得更好；例如郝龙斌任内开始的社会住宅、YouBike和没有处理完的大巨蛋。他接手后，会用最快的速度、最安全的标准完成。

蒋万安指出，台北要超越，不应该管蓝绿白，是今天超越昨天，明天超越今天，是新任市长要超越过去的市长。

黄珊珊说，他感谢柯文哲在三年前邀请他担任副市长，让她有机会证明自己是最适合的市长人选，

黄珊珊指出，八年来，台北市的政治文化已经改变，台北市政府是彩色，台北市政府有各种不同的颜色，台北市议会有七个政党，台北市早已经超越蓝绿，将来她当市长，会秉持这样的信念继续组建联合政府，广纳人才、广纳百川。