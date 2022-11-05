中国规定未经许可不得占有部队训练场炮弹残片

经中国国务院、中央军委批准，中国最高人民法院、最高人民检察院、公安部等九部门联合印发《关于军地共同加强部队训练场未爆弹药安全风险防控的意见》，强调未经相关军事机关许可，任何组织和个人不得私自挖捡、收存、运输和处置训练场未爆弹药，不得私自占有训练场炮弹残片。

根据央视新闻客户端消息，中国最高人民法院、最高人民检察院、公安部、商务部、国家市场监督管理总局、中央军委后勤保障部、中央军委装备发展部、中央军委训练管理部、中央军委国防动员部联合印发的《意见》指出，要加强训练场安全管控，建强安防手段，抓好警戒巡查，严防无关人员擅闯误入。要依据军事设施保护法加强训练场保护，强化重点行业管理，畅通军地监督渠道，形成军地联防联控合力。

《意见》还指出，要联合宣传安全常识，做深做实普法教育，加强安全提示引导。要着眼常态长效防控，建立健全议事协调、评先挂钩、报告奖励、资源回收机制。

《意见》强调，未经相关军事机关许可，任何组织和个人不得私自挖捡、收存、运输和处置训练场未爆弹药，不得私自占有训练场炮弹残片。军地有关部门要定期组织清理清查，严厉打击非法进入训练场、破坏训练场设施、挖捡买卖未爆弹药和炮弹残片等行为，依法加强部队训练场未爆弹药安全风险防控，保护人民群众生命财产安全。