《人民日报》：让开放为全球发展带来新的光明前程

中国官媒《人民日报》发表评论文章称，开放带来进步，封闭必然落后，要把握经济全球化发展大势，坚定不移推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

《人民日报》星期天（11月6日）发表评论员文章写道，11月4日，中国国家主席习近平以视频方式出席第五届中国国际进口博览会开幕式并发表致辞，指出“开放是人类文明进步的重要动力，是世界繁荣发展的必由之路”，强调“让发展成果更多更公平惠及各国人民”，宣示中国将推动各国各方共享中国大市场机遇、共享制度型开放机遇、共享深化国际合作机遇。

文章写道，一段时间以来，经济全球化遭遇“逆风逆流”，一些国家想实行“脱钩断链”，构筑“小院高墙”。应该深刻认识到，大江奔腾向海，总会遇到逆流，但任何逆流都阻挡不了大江东去。经济全球化是生产力发展的客观要求，是不可逆转的历史大势。尽管出现了很多逆流、险滩，但经济全球化方向从未改变、也不会改变，开放合作仍然是历史潮流，互利共赢依然是人心所向。

文章写道，保护主义是作茧自缚，搞“小圈子”只会孤立自己，极限制裁损人害己，脱钩断供行不通、走不远。中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，坚持经济全球化正确方向，增强国内国际两个市场两种资源联动效应。

文章写道，必须深刻认识到，只有拆除一切阻碍生产力发展的藩篱，让资金和技术自由流动，维护全球产业链供应链稳定畅通，促进贸易和投资自由化便利化，以开放纾发展之困，才能在发展中破解各种难题、实现人民幸福；只有深化交流合作，坚持“拉手”而不是“松手”，用对话合作取代零和博弈，用开放包容取代封闭排他，用交流互鉴取代唯我独尊，以开放汇合作之力，才能在合作中办成大事、办成好事、办成长久之事。

文章称，开放带来进步，封闭必然落后。不管遇到什么风险、什么灾难、什么逆流，人类社会总是要前进的，而且一定能够继续前进。实践充分表明，各国走向开放、走向合作的大势没有改变。各国携起手来，共同应对风险挑战，共同加强合作沟通，共同扩大对外开放，团结一心，凝聚力量，勇毅前行，就一定能共同开创人类美好的明天。