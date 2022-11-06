朔尔茨：习近平表态反对使用核武证明访华不虚此行

德国总理朔尔茨因本周的北京之行受到舆论质疑，他星期六（11月5日）说，中国国家主席习近平在会见中表态反对在乌克兰使用核武器，足以证明他不虚此行。

据路透社报道，朔尔茨在他所在的社会民主党的活动中说：“因为中国政府、主席和我能够宣布在这场战争中不应该使用核武器，仅这一点就使整个行程变得值得。”

朔尔茨发表上述评论的前一天（4日），他与德国经济代表团一起到访全球第二大经济体中国。朔尔茨是疫情后首位访问中国的欧洲大国领导人，也是习近平在中共二十大开启第三任期后，第一位访华的欧洲国家领导人。

朔尔茨在会见习近平时，呼吁北京发挥对俄罗斯的影响力，阻止俄罗斯在乌克兰的战争。他称，中德都反对在乌克兰战争中使用任何核武器。

习近平也在两人的会面中，表达了中国迄今对与乌克兰相关的核武问题最明确的态度。据新华社报道，他呼吁国际社会“共同反对使用或威胁使用核武器”，倡导“核武器用不得、核战争打不得”，防止亚欧大陆出现核危机。但新华社的报道并未提及俄罗斯。

另一方面，朔尔茨也因延续依赖中国的经济政策而受到批评。对此他指出，万一两国关系恶化，多元化将是限制负面影响的关键措施。

路透社引用代表团的匿名消息人士说，朔尔茨在访问期间告诉包括德意志银行、西门子、宝马、大众、默克、复必太和喜宝等德国企业代表，不要把多元化放在次要位置。

在闭门会议上，他说，完全消除风险需要10年至15年左右的时间。

自今年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，德国与中国的商业关系受到了更严格的审查。此外，大众汽车也因为在新疆建厂而多次受到有关人权问题的抨击。

