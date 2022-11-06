歼-20首次降落珠海航展中心

中国空军隐身战斗机歼-20在珠海航展飞行表演训练后，首次降落在珠海国际航展中心停机坪上，与现场民众近距离接触。

据“珠海发布”微信公号消息，参加即将开幕的第14届中国航展的中国空军歼-16、歼-20、运油-20等机型星期六（11月5日）展开飞行表演训练，其中两架歼-20飞机在完成飞行训练后，首次降落在珠海国际航展中心。

报道称，此次歼-20飞行表演为四机编队，在通场后进行了垂直机动、水平机动、上升战斗转弯、大速度盘旋等动作，并展示了双机低空盘旋、上升转弯，单机加力盘旋、大仰角拉起、斜半滚、上空横滚、大速度通场等飞行动作，总共持续了大约20分钟。

表演结束后，其中两架歼-20战机再次现身航展中心上空，随即降落滑行至飞行表演区停机坪，停靠在两架歼-16战机旁，短暂停留后，于下午3时许再次起飞。

《国际航空》杂志主编王亚林接受珠海传媒集团记者采访时指出，第五代先进战机在国际航展上与观众的近距离接触非常少见，很多时候都是“只在空中过，不在地面留”

王亚林还说，歼-20表演之后首次降落，距离公众不超过150米，“这在之前是从来没有过的。说明人民空军的实力和自信心大大增强了。”

公开资料显示，歼-20是中国第五代有人驾驶隐身战斗机，原型机在2011年首次试飞；2017年，歼-20首次以三机编队的形式参加庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵式，同年，中国国防部发言人正式宣布歼-20已经批量交付部队。

第14届中国航展将于11月8日至13日在珠海举办，一批代表世界先进水平的“高、精、尖”展品有望集体亮相，其中“运油-20”大型空中加油机、翼龙-3无人机系真机等均在此次首次亮相国际航展。