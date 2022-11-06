中国大陆新增4420起本土冠病感染者

中国大陆星期六（11月5日）新增4420起本土冠病感染病例，其中526起本土确诊病例和3894起本土无症状感染病例，新增病例数为近六个月来新高。

据中国国家卫生健康委官网数据，本轮疫情重灾区广东省星期六新增252起本土确诊病例和1330起无症状感染病例，包括119起由无症状感染者转为确诊病例。首都北京则新增43起确诊病例和六起无症状感染病例，其中两起由无症状感染转为确诊病例，也创6月以来新高。

其余本土确诊病例中，内蒙古43起，重庆40起，山西35起，新疆23起，河南16起，湖南11起，云南11起，陕西九起，黑龙江七起，山东七起，四川六起，甘肃六起，青海五起，福建四起，江苏两起，贵州两起，河北、辽宁、浙江、江西均为一起。

其余无症状感染病例方面，内蒙古649起，新疆516起，黑龙江296起，湖南253起，河南174起，青海100起，山西91起，山东77起，湖北67起，重庆61起，甘肃60起，云南39起，福建38起，河北29起，四川26起，辽宁19起，陕西13起，天津11起，江苏10起，宁夏九起，吉林六起，上海五起，西藏三起，浙江两起，安徽两起，江西一起，贵州一起。

中国国家卫健委星期六在发布会上强调，中国防控形势依然严峻复杂，重申要坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，也要提高科学精准防控水平，防止简单化、“一刀切”。

