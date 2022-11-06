中国成功发射高通量通讯卫星“中星19号”

中国星期六（11月5日）在西昌卫星发射中心成功发射中星19号通讯卫星，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

据新华社报道，中星19号星期六晚7时50分在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭升空，此次任务是长征系列运载火箭的第447次飞行。

据报道，中星19号卫星由中国航天科技集团有限公司五院抓总研制，是一颗高通量通信卫星，具有传输速率快、覆盖范围广等特点。该卫星采用中国自主研发的东方红四号增强型卫星平台，主要提供通信和互联网接入等服务。中星19号卫星涵盖了C、Ku和Ka等多频段通信载荷，可以更好服务于远洋运输通信、航线互联网等业务。

据中星19号卫星主任设计师赵光介绍，高通量卫星的优势是带宽非常宽，传输速率非常快。同时，除了传输速率的优势，中星19号卫星还有更广的通信服务范围，可覆盖跨太平洋航线、东太平洋海域及北美西海岸，为用户提供语音、数据等通信服务。

赵光称，中国首颗高通量卫星中星16号主要覆盖中国大部分地区，而现在的中星19号卫星则主要覆盖到北美的航线，能够将中国的高通量业务覆盖到更广的范围，带来更好的通信服务。

据悉，中国航天科技集团有限公司所属中国卫通负责采购并在轨运行管理中星19号卫星。

此外，执行此次发射任务的长征三号乙运载火箭是长征三号甲系列运载火箭家族中的一员，是由航天科技集团一院抓总研制的三级液体运载火箭，主要用于发射地球同步转移轨道卫星，亦可进行一箭多星发射或其他轨道卫星的发射。在本次任务中，研制团队依托远程辅助测试系统，首次在北京组织完成了气象数据获取等发射前的重要工作，不断增强任务适应性。