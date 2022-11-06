呼和浩特通报女子坠亡调查情况：社区工作存在短板

内蒙古呼和浩特一名女子星期五（11月4日）在一个高风险小区中坠楼身亡，网传女儿因封控无法出门救母，引发舆论关注。继星期六（5日）警方发布警情通报后，当地官方星期天（6日）公开事件时间线，并承认社区工作存在短板，急救调度机制不完善等问题，承诺将严肃追责问责、依法依规处理。

据内蒙古日报报道，呼和浩特市新城区疫情防控指挥部专项调查组在星期天发布的通报中称，经过调查，物业管理人员和社区工作人员反应迟缓、应对不力，对突发事件缺乏敏感性，在得知死者有自杀倾向后，没有第一时间入户进行现场干预并上报，未能阻止悲剧的发生。

通报称，这起不幸的事件暴露出小区物业服务滞后、社区工作存在短板，也反映出120急救调度机制不完善等问题，当地将深刻汲取此次事件教训，全面排查工作中存在的问题，进一步优化120急救调度机制和社区管理服务工作流程，加强基层工作人员培训教育，并对此次事件中的相关责任人严肃追责问责、依法依规处理。

据通报，55岁死者王某芝居住的呼和浩特市新城区北垣东街兴光A9小区10月26日出现两起冠病病例，随后被列为高风险区，实施区域封控措施。不过通报说，病例所在2单元楼道门未从外上锁，也未用挡板封死，而是在单元门外围设置了约4平米的隔离围挡，围挡门安装可从外面打开的插销进行封闭，由小区值班人员24小时巡逻值守，防止其他人员出入。

通报称，王某芝和次女王某花（29岁）居住在2单元12楼，经调查了解，两人核酸检测结果一直为阴性，从未对其住所进行过消毒消杀。此外，王某芝2019年6月3日在内蒙古自治区第三医院门诊就医，被诊断为“焦虑障碍”，并遵医嘱服用盐酸帕罗西汀、劳拉西泮、奥氮平三种药物。

通报还给出了事发当日的详细时间线。据通报，星期五上午10时13分，王某花联系物业经理张某某，称其母亲精神崩溃，张某某询问是否需要呼叫120，对方回应“没事”；当日下午5时13分，王某花再次联系张某某，称其母亲出现严重焦虑和自杀倾向，要拉着其一起死。张某某建议拨打120去医院治疗，王某花称“你给帮忙打一个吧”，张某某回应“你自己打就行，我忙呢”，王某花回复“我找人打吧”。

经调取市120医疗急救指挥中心接线记录，死者长女王某荣（35岁，目前在海南居住）17时23分从海南拨打呼和浩特市120急救电话，称其母亲有精神病史，持续情绪激动、有轻生倾向，要求120派车送往医院。120医疗急救指挥中心调度员哈某某评估后，判定该患者为非急危重症人员，并提出要与当事人或身边亲属取得联络，但王某荣因怕引起患者情绪失控未同意。调度员随即建议做挂单待派处理，王某荣表示同意，期间也再未要车。

下午5时31分，王某花再次微信联系张某某，称已拨打120急救电话，要求物业派人在门口接领救护车。张某某随即安排物业工作人员武某某到小区门口迎候救护车，并通过微信回复王某花，已派人并通知社区。5时32分，武某某赶到小区门口迎候救护车，并同时联系社区网格员田某某，向其报备相关情况，但田某某未向社区报备，也没有前往王某花家中了解、处置相关情况。

通报称，经调取小区视频监控显示，死者王某芝下午6时04分从12楼家中坠楼。据死者次女王某花陈述，近期曾与其母多次发生争吵。她到客厅给手机充电时，其母亲突然从卧室坠楼。6时05分和6时06分，120急救平台和110指挥中心先后接到急救和报警电话，称兴光A9小区有人坠楼。6时07左右，小区志愿者在配送物资时，发现2单元门口有人坠楼，随后赶往小区门口通知正在等待救护车的武某某和小区门房值守人员夏某某，武某某将此事电话报告张某某，并拨打110报警。

针对死者女儿因封控无法出门救母一事，通报称，当日下午6时10分左右，夏某某在赶往2单元时听到隔离围挡内有人在拍门呼叫，赶到围挡打开门后，发现围挡内无人、呼叫人员已返回楼上。随后6时14分，王某花在业主微信群发消息，要求打开围挡门；6时15分，出警民警到达小区，在物业经理张某某、门房值守人员夏某某引领下，赶到事发现场开展处置工作，此时王某花已下楼陪在死者身边。

通报称，两辆120救护车于6时39分相继赶到现场，医务人员判断坠楼者已无生命体征后，宣告死亡。晚上8时15分，殡葬车到达现场，8时22分将遗体运走。

内蒙古呼和浩特自十一小长假期间爆发新一轮疫情以来，部分区域已封控超过一个月。据内蒙古自治区卫健委公布的数据，呼和浩特市星期六新增39起本土确诊病例和618起本土无症状感染病例，累计现有712起本土确诊病例和4278起本土无症状感染病例。

