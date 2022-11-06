中国商务部敦促加拿大停止将经贸问题政治化

针对加拿大以国家安全为由，要求三家中企业剥离在加拿大关键矿产公司的投资，中国商务部对此表示坚决反对，并敦促加拿大停止将经贸问题政治化，营造公平、公正、透明和非歧视的营商环境。

据中国商务部官网星期天（11月6日）消息，商务部针对加拿大11月2日要求中国企业撤出对加矿产企业投资的相关记者提问，做出以上回应。

商务部称，中国对加拿大以国家安全为名，干扰阻断中加企业正常商业合作的行为表示坚决反对。

商务部敦促加拿大认真对待中国关切，停止将经贸问题政治化，为包括中国在内的各国投资者营造公平、公正、透明和非歧视的营商环境，并称将采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。

商务部说，中加都是全球矿产供应链的重要环节。中国企业在加拿大矿产领域投资，是完全基于市场经济原则和企业发展需求的商业行为。商务部并指，加拿大泛化国家安全概念，人为设置障碍，违背市场规则，损害了中加有关企业的商业利益，削弱全球投资者对加投资环境的信心，不利于加产业发展及全球矿产供应链稳定。

中国外交部发言人赵立坚星期四（3日）回应此事时，也敦促加方停止无理打压中国企业。

加拿大创新、科学与工业部当地时间星期三（2日）以国家安全为由，要求三家中企业剥离他们在加拿大关键矿产公司的投资。

三家受影响的中国企业是中矿资源旗下中矿（香港）稀有金属资源有限公司、盛新锂能香港孙公司盛泽锂业国际有限公司、以及藏格矿业旗下子公司藏格矿业投资（成都）有限公司。加拿大政府上星期出台新规称，外国国有企业对加拿大关键矿产企业的投资将面临严格审查。

